التحالف: اعتراض وتدمير صاروخي كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي ‏باتجاه السعودية

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخَين من نوع كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخي كروز، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم ان الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، إضافة الى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا ذاتها باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.