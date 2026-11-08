التحالف: اعتراض وتدمير صاروخي كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي ‏باتجاه السعودية

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ‏صاروخَين من نوع كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض ‏والمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في ‏بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ‏صاروخي كروز، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم ان ‏الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي باتجاه الرياض، إضافة الى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ‏أطلقته الميليشيا ذاتها باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.‏