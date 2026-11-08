توجيه اتهامات بالفساد للرئيس ‏المعزول في باراغواي

اسونسيون-سانا
وجهت النيابة العامة في باراغواي اتهامات بالفساد إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك “أوينو”، والتي أدت إلى تجميد ودائع ملايين الأشخاص.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، عن المدعية العامة نانسي سالومون قولها خلال مؤتمر صحفي: إنه تم توجيه اتهامات للرئيس المعزول تتعلق بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية.
كما طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول الرئيس بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي وجهت إليه التهم نفسها.
وبعد جلسة استماع مع بينيا، قال القاضي هيرنان أوتازو للصحفيين: إنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في العاصمة أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله.
وكان مجلس الشيوخ في باراغواي عزل أمس الأول الجمعة الرئيس بينيا، بعد إدانته بسوء أداء مهامه على خلفية الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك «أوينو»، والتي أدت إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، وأعلنت السلطات القضائية وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة.
وخلف الرئيس المعزول في المنصب، نائبه بيدرو أليانا الذي تعهد بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع، مطالبين باستعادة أموالهم.