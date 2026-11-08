توجيه اتهامات بالفساد للرئيس ‏المعزول في باراغواي

اسونسيون-سانا

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وجهت النيابة العامة في باراغواي اتهامات بالفساد إلى ‏الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي تم وضعه رهن ‏الحبس الاحتياطي على خلفية الأزمة المصرفية الناجمة ‏عن انهيار بنك “أوينو”، والتي أدت إلى تجميد ودائع ‏ملايين الأشخاص.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، عن المدعية ‏العامة نانسي سالومون قولها خلال مؤتمر صحفي: إنه ‏تم توجيه اتهامات للرئيس المعزول تتعلق بخيانة ‏الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية.‏

كما طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول الرئيس ‏بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو ‏الذي وجهت إليه التهم نفسها.‏

وبعد جلسة استماع مع بينيا، قال القاضي هيرنان ‏أوتازو للصحفيين: إنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن ‏الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في العاصمة ‏أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله.‏

وكان مجلس الشيوخ في باراغواي عزل أمس الأول ‏الجمعة الرئيس بينيا، بعد إدانته بسوء أداء مهامه على ‏خلفية الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك ‌‏«أوينو»، والتي أدت إلى تجميد ودائع ملايين ‏المواطنين، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، وأعلنت السلطات القضائية وضعه قيد الإقامة الجبرية ‏في منزله بالعاصمة.‏

وخلف الرئيس المعزول في المنصب، نائبه بيدرو أليانا ‏الذي تعهد بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج ‏آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع، مطالبين باستعادة ‏أموالهم.‏