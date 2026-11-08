روسيا تأمل في استمرار جهود الرئيس الأمريكي للتسوية في ‏أوكرانيا ‏

موسكو-سانا ‏

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري ‏بيسكوف عن أمله في استمرار جهود الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية ‏سياسية للحرب الروسية الأوكرانية، رغم خسارة ‏الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي ‏للكونغرس.‏

وقال بيسكوف في تصريحات لوسائل إعلام ‏روسية، نشرت اليوم الأحد، رداً على سؤال بشأن ‏احتمال تأثير نتائج الانتخابات على المساعي ‏الأمريكية للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف: ‏إن “روسيا تأمل استمرار ترامب في جهوده ‏الرامية إلى تحقيق السلام”‏.

وأشار بيسكوف إلى وجود أرضية تمهيدية ‏للمفاوضات، في إشارة إلى المحادثات الثلاثية التي ‏من المقرر عقدها بين روسيا وأوكرانيا والولايات ‏المتحدة في أبو ظبي، يومي العاشر والحادي عشر ‏من تشرين الثاني الجاري.‏

وفي تعليقه على احتمال أن يتخذ الكونغرس ‏الأمريكي الجديد موقفاً مختلفاً عن إدارة ترامب ‏بشأن روسيا وأوكرانيا، وصف بيسكوف الأمر ‏بأنه شأن داخلي أمريكي.‏

وتأتي تصريحات بيسكوف قبيل عقد المحادثات ‏الثلاثية في أبو ظبي، التي تستضيفها دولة ‏الإمارات العربية المتحدة بوساطة أمريكية، في ‏إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي ‏وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في ‏شباط عام 2022.‏

وكانت أبو ظبي استضافت جولتين من المحادثات ‏الثلاثية في كانون الثاني وشباط الماضيين، في ‏إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية ‏سياسية، فيما أسفرت الوساطات الإماراتية بين ‏موسكو وكييف عن إنجاز عمليات متعددة لتبادل ‏الأسرى، في مؤشر على استمرار قنوات التعاون ‏الإنساني بين الجانبين رغم استمرار العمليات ‏العسكرية.‏