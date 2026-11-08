روسيا تأمل في استمرار جهود الرئيس الأمريكي للتسوية في ‏أوكرانيا ‏

موسكو-سانا
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن أمله في استمرار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب الروسية الأوكرانية، رغم خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقال بيسكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، نشرت اليوم الأحد، رداً على سؤال بشأن احتمال تأثير نتائج الانتخابات على المساعي الأمريكية للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف: إن “روسيا تأمل استمرار ترامب في جهوده الرامية إلى تحقيق السلام”.
وأشار بيسكوف إلى وجود أرضية تمهيدية للمفاوضات، في إشارة إلى المحادثات الثلاثية التي من المقرر عقدها بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي، يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.
وفي تعليقه على احتمال أن يتخذ الكونغرس الأمريكي الجديد موقفاً مختلفاً عن إدارة ترامب بشأن روسيا وأوكرانيا، وصف بيسكوف الأمر بأنه شأن داخلي أمريكي.
وتأتي تصريحات بيسكوف قبيل عقد المحادثات الثلاثية في أبو ظبي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط عام 2022.
وكانت أبو ظبي استضافت جولتين من المحادثات الثلاثية في كانون الثاني وشباط الماضيين، في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية، فيما أسفرت الوساطات الإماراتية بين موسكو وكييف عن إنجاز عمليات متعددة لتبادل الأسرى، في مؤشر على استمرار قنوات التعاون الإنساني بين الجانبين رغم استمرار العمليات العسكرية.