الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً إثر حريق في سفينة شحن ببحر عُمان

أبو ظبي-سانا‏

أعلن الحرس الوطني الإماراتي اليوم الأحد إنقاذ 22 شخصاً من جنسيات عربية، إثر ‏اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عُمان، في عملية استجابة بحرية عاجلة ‏انتهت بإجلاء جميع أفراد طاقم السفينة وتقديم الإسعافات الأولية لهم، دون تسجيل إصابات ‏خطيرة.‏

وقال الحرس في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن مجموعة حرس السواحل التابعة له ‏تلقت بلاغاً من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، وعلى الفور باشرت الفرق ‏المختصة إجراءات الاستجابة، وتمكنت من تحديد موقع السفينة والوصول إليها وإنقاذ ‏الأشخاص الـ 22 الذين كانوا على متنها”.‏

وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للناجين، قبل تسليمهم إلى ‏الجهات المعنية، مؤكداً أنهم جميعاً بحالة صحية مستقرة.‏

وأكد الحرس في ختام بيانه أن سرعة التعامل مع الحادث تعكس الجاهزية العملياتية ‏والكفاءة الميدانية لفرق حرس السواحل التابعة له، وقدرتها على الاستجابة للحوادث ‏والطوارئ البحرية، بما يضمن حماية الأرواح وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية.‏

وكان الحرس الوطني الإماراتي أعلن في العاشر من الشهر الماضي إنقاذ 22 شخصاً من ‏الجنسية الآسيوية، إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط في مياه الخليج العربي.‏

وتأتي عمليات الإنقاذ البحري ضمن المهام التي تضطلع بها الجهات المختصة في دولة ‏الإمارات لحماية الأرواح والاستجابة للحوادث البحرية في المياه الإقليمية والمناطق ‏المحيطة بها، ولا سيما حوادث الحرائق التي تشكل خطراً مباشراً على أطقم السفن وسلامة ‏الملاحة.‏