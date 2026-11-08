الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً إثر حريق في سفينة شحن ببحر عُمان

أبو ظبي-سانا
أعلن الحرس الوطني الإماراتي اليوم الأحد إنقاذ 22 شخصاً من جنسيات عربية، إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عُمان، في عملية استجابة بحرية عاجلة انتهت بإجلاء جميع أفراد طاقم السفينة وتقديم الإسعافات الأولية لهم، دون تسجيل إصابات خطيرة.
وقال الحرس في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن مجموعة حرس السواحل التابعة له تلقت بلاغاً من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، وعلى الفور باشرت الفرق المختصة إجراءات الاستجابة، وتمكنت من تحديد موقع السفينة والوصول إليها وإنقاذ الأشخاص الـ 22 الذين كانوا على متنها”.
وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للناجين، قبل تسليمهم إلى الجهات المعنية، مؤكداً أنهم جميعاً بحالة صحية مستقرة.
وأكد الحرس في ختام بيانه أن سرعة التعامل مع الحادث تعكس الجاهزية العملياتية والكفاءة الميدانية لفرق حرس السواحل التابعة له، وقدرتها على الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يضمن حماية الأرواح وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وكان الحرس الوطني الإماراتي أعلن في العاشر من الشهر الماضي إنقاذ 22 شخصاً من الجنسية الآسيوية، إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط في مياه الخليج العربي.
وتأتي عمليات الإنقاذ البحري ضمن المهام التي تضطلع بها الجهات المختصة في دولة الإمارات لحماية الأرواح والاستجابة للحوادث البحرية في المياه الإقليمية والمناطق المحيطة بها، ولا سيما حوادث الحرائق التي تشكل خطراً مباشراً على أطقم السفن وسلامة الملاحة.