تجمع دول الساحل والصحراء الإفريقي يقر تعزيز التنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي

طرابلس-سانا
أقرّ المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي حزمة من التوجهات لتعزيز التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي والتنمية، وذلك في ختام أعمال دورته العادية الثانية والعشرين التي انعقدت أمس السبت في العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن وزير الخارجية التشادي رئيس المجلس التنفيذي أحمد كوقري، والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور، وقّعا الوثيقة الختامية للدورة، التي تضمنت نتائج المداولات والتوافقات بين وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.
كما نصّت الوثيقة على تعيين أمين تنفيذي مؤقت للتجمع لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية، على أن يُحسم اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد خلال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة التشادية إنجامينا عام 2027، فيما تستضيف ليبيا القمة التالية عام 2028.
وتضمنت الوثيقة أيضاً التأكيد على تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق مواقف الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والقارية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وفي سياق متصل، أعلن الباعور التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن إعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الرسمي في طرابلس، على أن يُعرض الاتفاق على قمة رؤساء الدول والحكومات المقبلة.
وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي في العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من شباط عام 1998، ويضم في عضويته 25 دولة أفريقية، ويشكل إطاراً أفريقياً للتعاون والتكامل بين دول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.