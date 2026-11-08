تجمع دول الساحل والصحراء الإفريقي يقر تعزيز التنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي

طرابلس-سانا‏

أقرّ المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي حزمة من التوجهات لتعزيز ‏التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ‏والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي والتنمية، وذلك في ختام أعمال ‏دورته العادية الثانية والعشرين التي انعقدت أمس السبت في العاصمة الليبية طرابلس.‏

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن وزير الخارجية التشادي رئيس المجلس التنفيذي ‏أحمد كوقري، والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر ‏الباعور، وقّعا الوثيقة الختامية للدورة، التي تضمنت نتائج المداولات والتوافقات بين وزراء ‏الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.‏

كما نصّت الوثيقة على تعيين أمين تنفيذي مؤقت للتجمع لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه ‏من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية، على أن يُحسم اختيار الأمين التنفيذي ‏والأمين التنفيذي المساعد خلال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة التشادية إنجامينا ‏عام 2027، فيما تستضيف ليبيا القمة التالية عام 2028.‏

وتضمنت الوثيقة أيضاً التأكيد على تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه، ‏وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق مواقف الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والقارية، ‏بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.‏

وفي سياق متصل، أعلن الباعور التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن إعادة ‏الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الرسمي في طرابلس، على أن يُعرض الاتفاق على قمة ‏رؤساء الدول والحكومات المقبلة.‏

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي في العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من ‏شباط عام 1998، ويضم في عضويته 25 دولة أفريقية، ويشكل إطاراً أفريقياً للتعاون ‏والتكامل بين دول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.‏