المغرب.. أكثر من 400 إصابة بالليشمانيا في مناطق الجنوب الشرقي

الرباط-سانا

حذّرت جمعية بيئية مغربية أمس السبت من اتساع انتشار داء الليشمانيا الجلدية في مناطق الجنوب الشرقي للمغرب، ولا سيما في إقليمي زاكورة والرشيدية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 400 إصابة، ومطالبة بتدخل صحي وبيئي عاجل لاحتواء المرض وتوفير العلاج للمصابين.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة قولها في بيان: “إن انتشار المرض يترافق مع نقص الخدمات الصحية والكوادر الطبية في المناطق المتضررة، ما يصعّب تشخيص الإصابات ومتابعتها، ولا سيما بين الأطفال”، محذرة من تفاقم الوضع في حال تأخر التدخلات اللازمة.

وأوضحت الجمعية أن المرض ينتقل إلى الإنسان عبر لسعة ذبابة الرمل المصابة، مشيرة إلى أن انتشار القوارض وتراكم النفايات والتجمعات المائية يوفر بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات الناقلة، ودعت إلى توفير الفرق الطبية والأدوية، وتكثيف حملات مكافحة القوارض وذبابة الرمل، وإزالة بؤر التلوث.

وفي إقليم الرشيدية، حذّر عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يونس قادري من صعوبة الوضع في منطقة الجرف، مشيراً إلى عدم قدرة المستوصف المحلي على استيعاب أعداد المصابين، ومطالباً بتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة.

وكانت بيانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية سجلت 3079 إصابة بداء الليشمانيا خلال عام 2024، بينها 3015 إصابة جلدية و64 إصابة حشوية في البلاد.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الليشمانيا الحشوية، المعروفة بالكالا آزار، هي أخطر أشكال المرض، وقد تكون قاتلة في أكثر من 95 بالمئة من الحالات التي لا تتلقى العلاج، بينما يسبب الشكل الجلدي تقرحات قد تترك ندوباً دائمة.