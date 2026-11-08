ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت عرض منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض على دانا وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة الفنون القتالية المختلطة “يو إف سي”، في خطوة غير تقليدية تعكس توجه ترامب إلى الاستعانة بشخصيات من خارج الأوساط السياسية والإعلامية لتولي مناصب في إدارته.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “عرضت على وايت تولي منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض”، مطالباً إياه باختيار مساعدين له، حتى لو لم يكونوا من المواطنين الأمريكيين.

ودعا ترامب ستة مقاتلين حاليين وسابقين ممن حملوا ألقاب البطولة إلى الانضمام إلى فريق وايت، بينهم رياضيان من إقليم داغستان الروسي ومقاتلة برازيلية الأصل حصلت على الجنسية الأمريكية العام الماضي، معتبراً أن الاستعانة بهم ضرورية لمواجهة ما وصفه بـ”اليسار المتطرف”.

وقال ترامب: “سيكون دانا سكرتيراً صحفياً لا مثيل له”، داعياً إياه إلى قبول المنصب، ومشيداً بخلفيته في عالم الفنون القتالية وقدرته على تولي المهمة.

ويأتي العرض في وقت لا يزال فيه منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض شاغراً، عقب مغادرة كاتي زكريا المنصب الشهر الماضي بعد أقل من أسبوع على توليه، خلفاً لكارولاين ليفيت التي غادرت موقعها أواخر آب الماضي.