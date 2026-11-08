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وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في مجرى سيل غرب السعودية

a76dee1a d13a 4852 aed9 e1a04e775238 v3 860x484 1 وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في مجرى سيل غرب السعودية
لوغو الدفاع المدني السعودي - الرياض - وكالة الأنباء السعودية

الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في مجرى سيل بمحافظة بدر غرب المملكة العربية السعودية.

وقال الدفاع المدني في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن فرقه في محافظة بدر انتشلت جثامين ثلاثة أطفال قضوا غرقاً في مجرى السيل”، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم شفعاء لوالديهم، دون أن يوضح ملابسات الحادث.

بدورها دعت سلطات المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه، ولا سيما خلال هطول الأمطار وجريان الأودية، تفادياً لحوادث الغرق وما تشكله من خطر على الأرواح.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في الـ21 من تشرين الأول الماضي وفاة ثلاثة أطفال غرقاً إثر سقوطهم في مجرى سيل بضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة.

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