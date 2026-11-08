اليمن يدعو لتحرك عسكري لفك حصار تعز ويحذر من تداعيات صحية على الأطفال

عدن-سانا
دعا مجلس الشورى اليمني مساء أمس السبت إلى اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة لإنهاء الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، بما يضمن فتح الطرق أمام المدنيين وإيصال الإمدادات الإنسانية، فيما حذر مكتب الصحة العامة والسكان في تعز من تداعيات صحية خطيرة تهدد حياة مئات آلاف الأطفال جراء تعطل برامج التحصين ونقص اللقاحات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المجلس قوله في بيان: “إن إنهاء الحصار يتطلب تعزيز الجاهزية العسكرية واستمرار الإسناد الجوي وفق تقديرات القيادة العسكرية، لتحييد القدرات القتالية لميليشيا الحوثي والحد من تحركاتها باتجاه تعز، وحماية القوات والمدنيين”.
وأدان المجلس استهداف المدنيين ومنازلهم، وآخره قصف منزل في منطقة حيفان، ما أسفر عن مقتل أربع نساء وفتيات وإصابة مدنيين، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه الانتهاكات والحصار، ومشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل للضغط من أجل رفع الحصار وفتح الطرق وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدداً على أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة لم يعد كافياً.
تحذيرات من تداعيات صحية تهدد الأطفال
في سياق متصل، حذر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز في بيان من تداعيات استمرار الحرب والحصار على الوضع الصحي، ولا سيما تعطل برامج التحصين ونقص اللقاحات، مؤكداً أن نحو 347 ألف طفل من الفئة المستهدفة حُرموا من حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض وينذر بعودة انتشار أوبئة يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وأوضح المكتب أن تعطل إمدادات اللقاحات الروتينية يهدد بحرمان نحو 72 ألفاً و500 طفل دون سن العام من التطعيمات الأساسية، ويعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة ووفيات كان بالإمكان تفاديها، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يقوض الأمن الصحي ويهدد المكتسبات التي حققها القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
وأدان المكتب استمرار الحصار وما يترتب عليه من حرمان المدنيين، ولا سيما الأطفال، من الخدمات الصحية الأساسية واللقاحات المنقذة للحياة، مطالباً برفعه فوراً وضمان التدفق الآمن والمستدام للإمدادات الطبية واللقاحات إلى المحافظة.
وناشد المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف”، التدخل العاجل لتوفير اللقاحات ودعم استئناف حملات التحصين، مؤكداً أن حماية الأطفال من الأمراض مسؤولية إنسانية مشتركة، وأن أي تأخير في استئناف البرامج سيؤدي إلى عواقب صحية يصعب تداركها.
وشدد المكتب على أن إنقاذ أطفال تعز يتطلب رفع الحصار وضمان وصول اللقاحات واستئناف برامج التحصين دون تأخير، محذراً من أن استمرار تعطيل الخدمات الصحية يهدد حياة آلاف الأطفال وحقهم في الرعاية الصحية.
ونظم يمنيون وناشطون أمس، وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي في واشنطن، بالتزامن مع وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق والممرات الإنسانية.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت يوم الجمعة الماضي، توثيق 66 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال 73 ساعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.