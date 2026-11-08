اليمن يدعو لتحرك عسكري لفك حصار تعز ويحذر من تداعيات صحية على الأطفال

عدن-سانا‏

دعا مجلس الشورى اليمني مساء أمس السبت إلى اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة لإنهاء ‏الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، بما يضمن فتح الطرق أمام ‏المدنيين وإيصال الإمدادات الإنسانية، فيما حذر مكتب الصحة العامة والسكان في تعز من ‏تداعيات صحية خطيرة تهدد حياة مئات آلاف الأطفال جراء تعطل برامج التحصين ونقص ‏اللقاحات.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المجلس قوله في بيان: “إن إنهاء الحصار يتطلب ‏تعزيز الجاهزية العسكرية واستمرار الإسناد الجوي وفق تقديرات القيادة العسكرية، لتحييد ‏القدرات القتالية لميليشيا الحوثي والحد من تحركاتها باتجاه تعز، وحماية القوات ‏والمدنيين”.‏

وأدان المجلس استهداف المدنيين ومنازلهم، وآخره قصف منزل في منطقة حيفان، ما أسفر ‏عن مقتل أربع نساء وفتيات وإصابة مدنيين، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه ‏الانتهاكات والحصار، ومشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.‏

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل للضغط ‏من أجل رفع الحصار وفتح الطرق وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات ‏الإنسانية، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدداً على أن الاكتفاء ‏ببيانات القلق والإدانة لم يعد كافياً.‏

تحذيرات من تداعيات صحية تهدد الأطفال

في سياق متصل، حذر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز في بيان من تداعيات ‏استمرار الحرب والحصار على الوضع الصحي، ولا سيما تعطل برامج التحصين ونقص ‏اللقاحات، مؤكداً أن نحو 347 ألف طفل من الفئة المستهدفة حُرموا من حملات التطعيم ‏ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض وينذر بعودة ‏انتشار أوبئة يمكن الوقاية منها باللقاحات.‏

وأوضح المكتب أن تعطل إمدادات اللقاحات الروتينية يهدد بحرمان نحو 72 ألفاً و500 ‏طفل دون سن العام من التطعيمات الأساسية، ويعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة ‏ووفيات كان بالإمكان تفاديها، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يقوض الأمن الصحي ‏ويهدد المكتسبات التي حققها القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.‏

وأدان المكتب استمرار الحصار وما يترتب عليه من حرمان المدنيين، ولا سيما الأطفال، ‏من الخدمات الصحية الأساسية واللقاحات المنقذة للحياة، مطالباً برفعه فوراً وضمان التدفق ‏الآمن والمستدام للإمدادات الطبية واللقاحات إلى المحافظة.‏

وناشد المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ‌‏”اليونيسف”، التدخل العاجل لتوفير اللقاحات ودعم استئناف حملات التحصين، مؤكداً أن ‏حماية الأطفال من الأمراض مسؤولية إنسانية مشتركة، وأن أي تأخير في استئناف ‏البرامج سيؤدي إلى عواقب صحية يصعب تداركها.‏

وشدد المكتب على أن إنقاذ أطفال تعز يتطلب رفع الحصار وضمان وصول اللقاحات ‏واستئناف برامج التحصين دون تأخير، محذراً من أن استمرار تعطيل الخدمات الصحية ‏يهدد حياة آلاف الأطفال وحقهم في الرعاية الصحية.‏

ونظم يمنيون وناشطون أمس، وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس ‌‏الأمريكي في واشنطن، بالتزامن مع وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة ‌‏برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق والممرات الإنسانية.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت يوم الجمعة الماضي، توثيق 66 جريمة ‏وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال 73 ساعة، أسفرت عن ‏مقتل ثلاثة ‏مدنيين وإصابة 16 آخرين.‏