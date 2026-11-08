‏مقتل ثلاثة جنود كولومبيين بهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية شمال البلاد

بوغوتا-سانا
قُتل ثلاثة جنود كولومبيين وأُصيب 16 آخرون على الأقل، جراء هجوم بطائرة مسيّرة مساء أمس السبت استهدف قاعدة عسكرية في بلدة سانتا روزا ديل سور شمالي كولومبيا.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الجيش الكولومبي قوله في بيان: “إن الهجوم استهدف القاعدة العسكرية الواقعة عند سفوح جبال سان لوكاس، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 16 آخرين على الأقل”، من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
ووصف الجيش الهجوم بأنه “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”، داعياً السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات من شأنها المساعدة في التنبؤ بالأحداث العنيفة والوقاية منها، بما يضمن حماية المدنيين وأفراد القوات المسلحة.
من جهته، توعّد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا بملاحقة المسؤولين عن الهجوم، مؤكداً في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي أن استهداف الجنود لن يثني بلاده عن الدفاع عن أمنها.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من القاعدة العسكرية عقب ثلاثة انفجارات، فيما ظهر جنود وهم يحتمون داخل تحصينات أُعدّت من أكياس الرمل.
وتشهد مناطق عدة في كولومبيا من بينها بلدة “سانتا روزا ديل سور” مواجهات وتنافساً بين جماعات مسلحة على السيطرة على مناطق التعدين والطرق الحيوية ومناطق النفوذ، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالنزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة، ولا سيما في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.