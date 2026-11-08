‏مقتل ثلاثة جنود كولومبيين بهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية شمال البلاد

بوغوتا-سانا‏

قُتل ثلاثة جنود كولومبيين وأُصيب 16 آخرون على الأقل، جراء هجوم بطائرة مسيّرة ‏مساء أمس السبت استهدف قاعدة عسكرية في بلدة سانتا روزا ديل سور شمالي كولومبيا.‏

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الجيش الكولومبي قوله في بيان: “إن الهجوم استهدف ‏القاعدة العسكرية الواقعة عند سفوح جبال سان لوكاس، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود ‏وإصابة 16 آخرين على الأقل”، من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذه.‏

ووصف الجيش الهجوم بأنه “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”، ‏داعياً السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات من شأنها المساعدة في التنبؤ بالأحداث ‏العنيفة والوقاية منها، بما يضمن حماية المدنيين وأفراد القوات المسلحة.‏

من جهته، توعّد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا بملاحقة المسؤولين عن ‏الهجوم، مؤكداً في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي أن استهداف الجنود لن يثني ‏بلاده عن الدفاع عن أمنها.‏

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان ‏من القاعدة العسكرية عقب ثلاثة انفجارات، فيما ظهر جنود وهم يحتمون داخل تحصينات ‏أُعدّت من أكياس الرمل.‏

وتشهد مناطق عدة في كولومبيا من بينها بلدة “سانتا روزا ديل سور” مواجهات وتنافساً ‏بين جماعات مسلحة على السيطرة على مناطق التعدين والطرق الحيوية ومناطق النفوذ، ‏في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالنزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة، ‏ولا سيما في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.‏