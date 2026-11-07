واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعطيل سفينة تجارية في خليج عمان، لتجاهلها تحذيراته ومحاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس: “عطّلت قوات القيادة المركزية سفينة تجارية في خليج عُمان، بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة وحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران عدة مرات”، مشيراً إلى أن السفينة كانت تحاول المغادرة بعد زيارة ميناء إيراني.
وأوضح البيان أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة “إم/في هدى” التي ترفع علم سانت كيتس، ما أدى إلى تعطيلها بعد أن أمرت قوات القيادة المركزية طاقمها بإخلاء المناطق المستهدفة.
وكانت القيادة المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، تشكيل قوة مهام جديدة باسم ”البوابة الحديدية”، لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات.
وكشف الجيش الأمريكي في 31 من تشرين الأول الماضي، أنه غيّر مسار 144 سفينة تجارية، وذلك في إطار تنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
الجيش الأمريكي يعطّل سفينة تجارية لمحاولتها خرق الحصار على إيران
واشنطن-سانا