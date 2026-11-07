الجيش الأمريكي يعطّل سفينة تجارية لمحاولتها خرق الحصار على إيران

‏ ‏واشنطن-سانا‏

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعطيل سفينة تجارية في خليج عمان، لتجاهلها ‏تحذيراته ومحاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران.‏

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس: “عطّلت قوات ‏القيادة المركزية سفينة تجارية في خليج عُمان، بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات ‏متكررة وحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران عدة مرات”، مشيراً إلى أن ‏السفينة كانت تحاول المغادرة بعد زيارة ميناء إيراني.‏

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وأوضح البيان أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة “إم/في ‏هدى” التي ترفع علم سانت كيتس، ما أدى إلى تعطيلها بعد أن أمرت قوات القيادة ‏المركزية طاقمها بإخلاء المناطق المستهدفة.‏

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وكانت القيادة المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، تشكيل قوة مهام جديدة باسم ‌‏‌‏”البوابة الحديدية”، لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق ‌‏البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات.‏

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وكشف الجيش الأمريكي في 31 من تشرين الأول الماضي، أنه غيّر مسار 144 سفينة ‏تجارية، وذلك في إطار تنفيذ ‌‏الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.‏