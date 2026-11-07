القدس المحتلة-سانا
طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها.
وذكرت الرئاسة في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية /وفا/ أن استمرار المأساة الإنسانية في غزة، وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة، هو نتيجة مباشرة لإمعان الاحتلال في سياساته العدوانية، ومواصلته عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوضع حد لهذه المعاناة.
وطالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات سريعة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتلزم حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون قيود أو عراقيل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذّرت في وقت سابق اليوم السبت، من تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق آلاف خيام النازحين بمياه الأمطار، وتدهور الأوضاع البيئية والصحية، وانعدام مقومات الإيواء الآمن، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين.
الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة
القدس المحتلة-سانا