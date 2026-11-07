الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

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طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف تفاقم الكارثة ‏الإنسانية في قطاع غزة، محمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها.‏

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وذكرت الرئاسة في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية /وفا/ أن استمرار المأساة ‏الإنسانية في غزة، وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة، هو نتيجة مباشرة ‏لإمعان الاحتلال في سياساته العدوانية، ومواصلته عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ‏والإغاثية، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً ‏لوضع حد لهذه المعاناة.‏

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وطالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، ‏والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات سريعة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتلزم ‏حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية ‏والطبية والإغاثية دون قيود أو عراقيل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.‏

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذّرت في وقت سابق اليوم السبت، من تفاقم الكارثة ‏الصحية ‏والإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق آلاف خيام النازحين بمياه الأمطار، ‏وتدهور ‏الأوضاع البيئية والصحية، وانعدام مقومات الإيواء الآمن، داعية المجتمع الدولي ‏والأمم ‏المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين.‏