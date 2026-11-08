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انطلاق فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي “بحر الصداقة ٢٠٢٦”‏

5 1 انطلاق فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي "بحر الصداقة ٢٠٢٦"‏
قوات بحرية تركية تشارك في مناورات "بحر الصداقة 2026" بمصر - القاهرة - TRT عربي

القاهرة-سانا‏

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي (بحر الصداقة ‌‏٢٠٢٦)، في نطاق الأسطول الشمالي لمصر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية ‏المصرية والتركية.‏

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد عتمان ‏علي، في بيان على منصة إكس، أن فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة ‏التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة في التدريب.‏

وأضاف المتحدث، أن الأيام السابقة شهدت وصول عدد من الوحدات البحرية التركية إلى ‏قاعدة الإسكندرية البحرية للمشاركة في التدريب.‏

ويأتي التدريب المشترك، الذي يستمر تنفيذه لمدة عدة أيام، في إطار تعزيز علاقات التعاون ‏بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات ‏بين القوات البحرية لكلا البلدين.‏

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