انطلاق فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي “بحر الصداقة ٢٠٢٦”‏

القاهرة-سانا‏

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي (بحر الصداقة ‌‏٢٠٢٦)، في نطاق الأسطول الشمالي لمصر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية ‏المصرية والتركية.‏

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد عتمان ‏علي، في بيان على منصة إكس، أن فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة ‏التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة في التدريب.‏

وأضاف المتحدث، أن الأيام السابقة شهدت وصول عدد من الوحدات البحرية التركية إلى ‏قاعدة الإسكندرية البحرية للمشاركة في التدريب.‏

ويأتي التدريب المشترك، الذي يستمر تنفيذه لمدة عدة أيام، في إطار تعزيز علاقات التعاون ‏بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات ‏بين القوات البحرية لكلا البلدين.‏