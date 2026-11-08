انطلاق فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي “بحر الصداقة ٢٠٢٦”‏

القاهرة-سانا
انطلقت، اليوم السبت، فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي (بحر الصداقة ٢٠٢٦)، في نطاق الأسطول الشمالي لمصر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، في بيان على منصة إكس، أن فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة في التدريب.
وأضاف المتحدث، أن الأيام السابقة شهدت وصول عدد من الوحدات البحرية التركية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية للمشاركة في التدريب.
ويأتي التدريب المشترك، الذي يستمر تنفيذه لمدة عدة أيام، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.