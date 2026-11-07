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أردوغان وترامب يبحثان خفض التصعيد بين واشنطن وطهران والتطورات الدولية

مكالة هاتفية موقع 6 أردوغان وترامب يبحثان خفض التصعيد بين واشنطن وطهران والتطورات الدولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية -أنقرة- سانا‏

أنقرة-سانا‏

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ‏خلال اتصال هاتفي، سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، إلى جانب التطورات الإقليمية ‏والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية قولها في بيان: إن أردوغان ‏شدد خلال الاتصال على ضرورة إنهاء التوتر بين واشنطن وطهران، وحل الخلافات عبر ‏الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً مواصلة أنقرة جهودها لتحقيق السلام وإنهاء الحرب الأمريكية ‏الإيرانية.‏

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب أردوغان عن أمله في أن تسفر الجهود ‏الدبلوماسية المتزايدة عن نتائج إيجابية، مشدداً على أهمية مواصلة الاتصالات مع كل من موسكو ‏وكييف، مؤكداً استمرار بلاده في الإسهام بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.‏

كما أعرب الرئيس التركي عن تقديره لدعم ترامب قمة منظمة الدول التركية التي عقدت في ‏الثلاثين من الشهر الماضي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.‏

وكان الرئيس التركي بحث في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع ‏نظيره الأمريكي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

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