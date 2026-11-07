فرنسا تحقق في احتمال تورط جهات أجنبية ببلاغات كاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات

باريس-سانا

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم السبت، فتح تحقيق في سلسلة بلاغات كاذبة عن وجود قنابل استهدفت طائرات تحلق فوق الأراضي الفرنسية، مع التركيز على احتمال ارتباط مرسليها بقوى أجنبية.

ونقلت فرانس برس عن النيابة قولها: إن التحقيق يهدف إلى تحديد الجهات التي أرسلت رسائل إلكترونية تضمنت معلومات كاذبة عن تهديدات بتفجيرات، والكشف عن صلاتها المحتملة بقوى أجنبية.

وشهدت عدة دول أوروبية، الجمعة الماضية، سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل، استهدفت رحلات جوية تجارية ومؤسسات إعلامية في إيرلندا، وذلك عقب عشرات البلاغات المماثلة خلال الأسبوع الجاري، ما استدعى تدخل قوات الأمن.

وأدت هذه الإنذارات إلى تحويل مسارات طائرات ومرافقتها بمقاتلات، إضافة إلى إخلاء بعضها وإخضاعها للتفتيش الأمني.

وكانت سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على ‏متن طائرات مدنية أوروبية، أدت خلال الأيام الماضية إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات ‏اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض ‏الطائرات، ما أثار التساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومن يقف وراءها.‏