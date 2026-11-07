قتلى وإصابات بإطلاق نار في مدينة كراكوف البولندية ‏

كراكوف-سانا‏

أعلنت إدارة الإطفاء البولندية اليوم السبت، وقوع قتلى وإصابات جراء إطلاق نار بالقرب من ‏ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف.‏

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن المتحدث باسم إدارة إطفاء إقليم مالوبولسكا، هوبرت سيبلي قوله: ‏إن شخصاً أطلق النار بشكل عشوائي على المارة من داخل سيارة كانت تسير في شارع ‏سلافكوفسكا، دون أن تحمل لوحات تسجيل.‏

ودعت السلطات البولندية السكان والسياح إلى عدم زيارة ساحة السوق، والتوجه إلى مكان آمن ريثما ‏تتمكن الشرطة من تحديد مكان الجاني المسلح.‏

وتعد بولندا من الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً مشددة على امتلاك الأسلحة النارية، إذ يتطلب ‏الحصول على ترخيص إثبات مبرر قانوني، واجتياز فحوص طبية ونفسية، والتحقق من السجل ‏الجنائي، ورغم ذلك شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسلحة المرخصة خلال السنوات ‏الأخيرة.‏