قتلى وإصابات بإطلاق نار في مدينة كراكوف البولندية ‏

كراكوف-سانا
أعلنت إدارة الإطفاء البولندية اليوم السبت، وقوع قتلى وإصابات جراء إطلاق نار بالقرب من ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف.
ونقلت وسائل إعلام بولندية عن المتحدث باسم إدارة إطفاء إقليم مالوبولسكا، هوبرت سيبلي قوله: إن شخصاً أطلق النار بشكل عشوائي على المارة من داخل سيارة كانت تسير في شارع سلافكوفسكا، دون أن تحمل لوحات تسجيل.
ودعت السلطات البولندية السكان والسياح إلى عدم زيارة ساحة السوق، والتوجه إلى مكان آمن ريثما تتمكن الشرطة من تحديد مكان الجاني المسلح.
وتعد بولندا من الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً مشددة على امتلاك الأسلحة النارية، إذ يتطلب الحصول على ترخيص إثبات مبرر قانوني، واجتياز فحوص طبية ونفسية، والتحقق من السجل الجنائي، ورغم ذلك شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسلحة المرخصة خلال السنوات الأخيرة.