بلغاريا تعثر على رفات بشرية داخل سفينة استُهدفت بمسيّرة في البحر الأسود

صوفيا-سانا

أعلنت السلطات البلغارية، اليوم السبت، العثور على رفات بشرية داخل سفينة تعرّضت قبل نحو أسبوعين لهجوم بطائرة مسيّرة قبالة السواحل الرومانية في البحر الأسود، قبل نقلها إلى حوض لبناء السفن في بلغاريا لإجراء إصلاحات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النيابة العامة في مدينة فارنا، في بيان، إن الرفات عُثر عليها خلال عمليات رفع الأنقاض، مشيرة إلى أنها متضررة بشدة، وأنه صدرت أوامر بإجراء تحاليل الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها.

وبحسب مصدر في أجهزة إنفاذ القانون البلغارية أن حالة الرفات لا تسمح بتحديد عدد الضحايا بشكل قاطع، إلا أنه من المرجح أن يكون العدد ستة أشخاص.

وأوضحت النيابة العامة أن السفينة ترفع علم سان مارينو، ما يرجّح أنها ناقلة المواد الكيميائية “واين تريدر”، التي تعرّضت لهجوم في 15 تشرين الأول، على بعد نحو 24 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سولينا الرومانية، عند مصب نهر الدانوب.

وكان سبعة من أفراد طاقم السفينة قد أُعلنوا في عداد المفقودين، فيما أُنقذ خمسة آخرون ووصلت السفينة إلى ميناء فارنا البلغاري مطلع تشرين الثاني لإجراء أعمال الإصلاح، بالتزامن مع فتح تحقيق في الحادثة من قبل السلطات الرومانية.

وتعرّضت عدة سفن تجارية منذ مطلع تشرين الأول لهجمات بطائرات مسيّرة قبالة السواحل الرومانية والبلغارية في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل أو فقدان 34 شخصاً.