‏”سنتكوم” تنشئ قوة مهام لتعطيل طرق نقل الأسلحة والمواد المحظورة إلى إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، تشكيل قوة مهام جديدة باسم ‌‏”البوابة الحديدية”، لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق ‏البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات.‏

وقالت القيادة في بيان عبر منصة “إكس”: إن قائدها الأدميرال براد كوبر وجّه إلى تشكيل ‏القوة، التي تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها، ‏لتنسيق الجهود مع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية بمنع نقل منظومات الأسلحة ‏المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى ‏مصادر الإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.‏

ونقل البيان عن كوبر قوله: إن إنشاء القوة يعزز الحصار البحري الأمريكي المفروض ‏على إيران، ويسهم في الحد من قدرتها على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع ‏الأسلحة، وتجديد مخزونها العسكري.‏

وأضافت “سنتكوم”، أن الحصار البحري الأمريكي حال، خلال الأشهر الأخيرة، دون ‏تصدير إيران نفطاً خاماً تزيد قيمته على 25 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار إجراءاتها ‏بحق السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.‏

وكان تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشر أواخر الشهر الماضي، كشف عن شبكة تضم ‏أكثر من 5 آلاف كيان عسكري ومالي مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمت لاستيراد ‏معدات ومكونات للصواريخ ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار ‏منذ كانون الثاني 2025، عبر شركات واجهة ووسطاء في الخارج، في التفاف على ‏العقوبات الغربية والحصار البحري الأمريكي.‏