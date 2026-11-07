ألمانيا ترفع مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور مع تزايد الإصابات في مزارع الدواجن

برلين-سانا ‏

رفعت ألمانيا مستوى التحذير من مخاطر انتشار إنفلونزا الطيور، بعد تسجيل إصابات ‏جديدة في مزارع للدواجن شمال البلاد، وسط توقعات بارتفاع الحالات خلال الفترة ‏المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم هجرة الطيور.‏

ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اليوم السبت، عن معهد فريدريش لوفلر لأبحاث ‏صحة الحيوان، أن الإصابات بين الطيور البرية والدواجن عادت إلى الارتفاع منذ تشرين ‏الأول الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت حتى أيلول، مشيرة إلى أن الظاهرة ‏تشمل ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى.‏

وأوضح المعهد، أن تقييمه الأخير للمخاطر رفع مستوى عدد من التهديدات درجة واحدة، ‏وصنّف خطر دخول الفيروس وانتشاره وانتقاله بين الطيور البرية في ألمانيا بأنه مرتفع، ‏كما رفع مستوى خطر انتقاله إلى مزارع الدواجن عبر الاتصال المباشر وغير المباشر ‏بالطيور البرية من متوسط إلى مرتفع.‏

وسُجلت إصابات في عدد من مزارع شمال ألمانيا، في منطقة أوريش بولاية ساكسونيا ‏السفلى، ومزارع في منطقة سيغبرغ بولاية شليسفيغ هولشتاين، إضافة إلى إصابة مؤكدة ‏في مزرعة تضم نحو 6 آلاف ديك رومي بمنطقة روستوك في ولاية مكلنبورغ-‏فوربومرن، أُعلن عنها أمس.‏

هجرة الطيور وانخفاض الحرارة يزيدان المخاطر

وعزا المعهد تزايد الإصابات إلى حركة هجرة الطيور البرية وتجمعها في أماكن ‏الاستراحة، ولا سيما خلال تشرين الأول، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، حيث ‏تساعد البرودة والرطوبة على إطالة فترة بقاء الفيروس نشطاً في البيئة.‏

وأشار إلى أن موجات البرد قد تدفع مزيداً من الطيور إلى الهجرة نحو المناطق الأكثر ‏دفئاً، ما يزيد اختلاط مجموعات الطيور القادمة من مناطق مختلفة ويرفع احتمالات ‏انتقال العدوى.‏

وحسب المعهد، فإن الوضع الحالي لا يبلغ مستوى التفشي الذي شهدته ألمانيا في خريف العام الماضي، حين ‏تأثرت أعداد غير مسبوقة من طيور الكركي وأنواع أخرى، لكنه توقع تسجيل مزيد ‏من الإصابات خلال الفترة المقبلة.‏

وتُعد إنفلونزا الطيور مرضاً شديد العدوى وغالباً ما يكون مميتاً للعديد من أنواع الطيور ‏والدواجن، ويمكن أن ينتقل إلى البشر عند التعرض لجرعات عالية من الفيروس، إلا أن ‏معهد روبرت كوخ أكد عدم تسجيل إصابات بشرية بالمرض في ألمانيا حتى الآن.‏