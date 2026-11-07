الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة صحية في غزة مع غرق آلاف خيام النازحين بمياه ‏الأمطار

القدس المحتلة-سانا‏

حذّر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان اليوم السبت، من تفاقم الكارثة الصحية ‏والإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق آلاف خيام النازحين بمياه الأمطار، وتدهور ‏الأوضاع البيئية والصحية، وانعدام مقومات الإيواء الآمن، داعياً المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين.‏

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن أبو رمضان، قوله عبر بيان: إن تضرر شبكات المياه ‏والصرف الصحي وتراكم النفايات ونقص مياه الشرب ومستلزمات النظافة، إلى جانب ‏الاكتظاظ وسوء التغذية، تشكل عوامل تزيد انتشار الأمراض المعدية ولا سيما الالتهابات ‏التنفسية والمعوية والأمراض الجلدية، وتهدد بشكل خاص الأطفال والرضع وكبار السن ‏والمرضى.‏

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن تعرض النازحين للبرد والرطوبة داخل الخيام المهترئة، ‏بالتزامن مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وتضرر المرافق الصحية، يفاقم ‏المخاطر ويحد من قدرة المنظومة الصحية المنهكة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ‏محذراً من احتمال تفشي الأمراض وارتفاع الوفيات.‏

مطالبات بتحرك دولي عاجل ‏

وطالب أبو رمضان بتحرك دولي عاجل لتوفير مساكن مؤقتة وخيام مقاومة للأمطار ‏والرياح، ومواد التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمياه النظيفة، وإصلاح شبكات ‏الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإزالة النفايات، إلى جانب دعم المستشفيات ‏وتعزيز خدمات الوقاية والترصد الوبائي والتغذية والرعاية الصحية.‏

كما أكد أن استمرار هذه الظروف مع اشتداد البرد وتوالي المنخفضات الجوية ينذر بتفاقم ‏الكارثة، مشدداً على ضرورة تحرك دولي فوري يوفر الحماية والمقومات الأساسية للحياة ‏للنازحين، قبل وقوع مزيد من الضحايا.‏

وتسببت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023، بتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ‏مناطق سكنهم، واضطرارهم إلى الإقامة في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من ‏الشروط الإنسانية والصحية. ‏