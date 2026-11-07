القوات اليمنية تواصل عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في الجوف ومأرب

عدن-سانا ‏

تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها القتالية ضد جماعة الحوثي في محافظتي الجوف ‏ومأرب، ضمن عمليات “فجر اليمن”، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر.‏

وذكرت القوات اليمنية في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت، أنه في جبهات جنوبي ‏وجنوب شرقي الجوف، خاضت قوات المنطقة العسكرية السادسة مواجهات مع ميليشيا ‏الحوثي لليوم الثالث على التوالي، وتصّدت لتشكيلاتها القتالية التي دفعت بها الميليشيا إلى ‏خطوط التماس، بينما استهدف الطيران الحربي والمسيّر تحشيداتها ومواقعها، موقعاً ‏خسائر في الأرواح والعتاد.‏

وفي شرقي المحافظة، تواصل القوات استكمال تمشيط المواقع في سلسلة جبال الدحيظة، ‏بعد تأمين مواقع في جبال قرن الصيعري وملفيفة، مكبدة الميليشيا خسائر بشرية ومادية، ‏كما تواصل بمشاركة الفرقتين الأولى والثانية من قوات الطوارئ، التقدم داخل المناطق ‏الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واقتحام تحصيناتهم وخنادقهم والتعامل مع الألغام والعبوات ‏الناسفة.‏

وفي بيان آخر، أعلنت القوات المسلحة التصدي لمحاولات تقدم ميليشيا الحوثي، ضمن ‏نطاق عمليات المنطقة العسكرية السابعة بالجبهة الشمالية في محافظة مأرب، ودمرت ‏معدات قتالية وقضت على مجموعات دفعت بها الميليشيا إلى خطوط المواجهة.‏

وأضاف البيان أن المواجهات استمرت ساعات، وأسفرت عن تدمير تحصينات ميليشيا ‏الحوثي وكسر تقدمها، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر، إلى جانب استخدام المدفعية ‏وراجمات الصواريخ في التعامل مع الهجمات.‏

وأعلنت القوات اليمنية أمس الجمعة مقتل وإصابة نحو 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي، ‏وتدمير وإعطاب 96 آلية وقطعة سلاح ثقيل ومنصة لإطلاق الصواريخ، خلال الساعات ‏الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن” على أكثر من جبهة.‏