القوات اليمنية تواصل عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في الجوف ومأرب

عدن-سانا
تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها القتالية ضد جماعة الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب، ضمن عمليات “فجر اليمن”، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر.
وذكرت القوات اليمنية في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت، أنه في جبهات جنوبي وجنوب شرقي الجوف، خاضت قوات المنطقة العسكرية السادسة مواجهات مع ميليشيا الحوثي لليوم الثالث على التوالي، وتصّدت لتشكيلاتها القتالية التي دفعت بها الميليشيا إلى خطوط التماس، بينما استهدف الطيران الحربي والمسيّر تحشيداتها ومواقعها، موقعاً خسائر في الأرواح والعتاد.
وفي شرقي المحافظة، تواصل القوات استكمال تمشيط المواقع في سلسلة جبال الدحيظة، بعد تأمين مواقع في جبال قرن الصيعري وملفيفة، مكبدة الميليشيا خسائر بشرية ومادية، كما تواصل بمشاركة الفرقتين الأولى والثانية من قوات الطوارئ، التقدم داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واقتحام تحصيناتهم وخنادقهم والتعامل مع الألغام والعبوات الناسفة.
وفي بيان آخر، أعلنت القوات المسلحة التصدي لمحاولات تقدم ميليشيا الحوثي، ضمن نطاق عمليات المنطقة العسكرية السابعة بالجبهة الشمالية في محافظة مأرب، ودمرت معدات قتالية وقضت على مجموعات دفعت بها الميليشيا إلى خطوط المواجهة.
وأضاف البيان أن المواجهات استمرت ساعات، وأسفرت عن تدمير تحصينات ميليشيا الحوثي وكسر تقدمها، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر، إلى جانب استخدام المدفعية وراجمات الصواريخ في التعامل مع الهجمات.
وأعلنت القوات اليمنية أمس الجمعة مقتل وإصابة نحو 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 96 آلية وقطعة سلاح ثقيل ومنصة لإطلاق الصواريخ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن” على أكثر من جبهة.