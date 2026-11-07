افتتاح القمة العالمية السابعة للإعلام في بكين ‏

بكين-سانا ‏

افتتحت في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت، أعمال القمة العالمية السابعة للإعلام، ‏تحت شعار “الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل”، بمشاركة نحو 500 ممثل ‏عن مؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وهيئات حكومية من 112 دولة ومنطقة.‏

وتنظم القمة وكالة أنباء شينخوا بالتعاون مع حكومة بلدية بكين، بمشاركة نحو 330 ‏مؤسسة إعلامية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.‏

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار والتبادل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية، ومناقشة ‏التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏

وانطلقت القمة العالمية للإعلام عام 2009، وتحولت إلى منصة دولية للتبادل والتعاون ‏الإعلامي، واستضافت مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية ‏الحكم شمال غربي الصين، دورتها السادسة عام 2024.‏

وتأتي القمة في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام تحولات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي ‏والتقنيات الرقمية، وسط نقاشات دولية بشأن تأثير هذه التقنيات على صناعة الأخبار، ‏والتحقق من المعلومات، ومستقبل المؤسسات الإعلامية والتعاون الإعلامي عبر الحدود.‏