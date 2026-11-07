افتتاح القمة العالمية السابعة للإعلام في بكين ‏

بكين-سانا
افتتحت في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت، أعمال القمة العالمية السابعة للإعلام، تحت شعار “الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل”، بمشاركة نحو 500 ممثل عن مؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وهيئات حكومية من 112 دولة ومنطقة.
وتنظم القمة وكالة أنباء شينخوا بالتعاون مع حكومة بلدية بكين، بمشاركة نحو 330 مؤسسة إعلامية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار والتبادل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية، ومناقشة التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وانطلقت القمة العالمية للإعلام عام 2009، وتحولت إلى منصة دولية للتبادل والتعاون الإعلامي، واستضافت مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دورتها السادسة عام 2024.
وتأتي القمة في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام تحولات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وسط نقاشات دولية بشأن تأثير هذه التقنيات على صناعة الأخبار، والتحقق من المعلومات، ومستقبل المؤسسات الإعلامية والتعاون الإعلامي عبر الحدود.