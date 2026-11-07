بيلاي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية مخالفة للقانون ‏

جنيف-سانا ‏

أكدت القاضية الدولية السابقة والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2026، نافي بيلاي ‏اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية “غير مقبولة ‏ومخالفة للقانون الدولي”، محذرة من تداعياتها على استقلال القضاء الدولي وسلامة ‏العاملين في المحكمة وأسرهم.‏

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شددت بيلاي على أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق ‏الفلسطينيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة، مؤكدة تمسكها بنتائج تقرير لجنة التحقيق ‏الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي ترأستها سابقاً، رغم الانتقادات الإسرائيلية.‏

عقوبات تهدد القضاء

ووصفت بيلاي استهداف القضاة الذين يصدرون أحكاماً قانونية بأنه “تدخل خطير في ‏عمل محكمة مستقلة”، معربة عن ارتياحها لمواقف دول أوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا، ‏نأت بنفسها عن العقوبات.‏

وقالت بيلاي: إن الجانب المؤلم في الأمر هو أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، مشيرة ‏إلى أن تقرير اللجنة الأممية الصادر في أيلول 2025 خلص إلى ارتكاب قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.‏

كما شددت في هذا المجال على ثقتها بالأدلة التي استند إليها التقرير، موضحة أن إعداده ‏استغرق عامين، وأن اللجنة تحققت من المعلومات وفق منهجية دقيقة.‏

وأشارت بيلاي في السياق ذاته إلى شهادات أطباء عن معاناة المدنيين، وخصوصاً ‏الأطفال الذين خضعوا لعمليات بتر دون تخدير، معتبرة أن الحرمان المتعمد من الأدوية ‏والرعاية الطبية أمر لا ينبغي أن يحدث في مناطق النزاع.‏

وذكّرت القاضية الدولية السابقة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ‏في 19 تموز 2024، واعتبر استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه بأسرع وقت ممكن.‏

وأكدت أن تقرير اللجنة يمكن أن يشكل مرجعاً للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل ‏الدولية والمحاكم الوطنية التي تنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.‏

دعوات إلى معاقبة إسرائيل

واستحضرت بيلاي تجربة جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن العقوبات الدولية أسهمت ‏بصورة كبيرة في إنهاء نظام الفصل العنصري هناك، في حين لم تُفرض حتى الآن ‏عقوبات أممية ملزمة على إسرائيل.‏

وقالت: إن الأمم المتحدة لم تصل إلى مرحلة فرض عقوبات على إسرائيل، رغم تصاعد ‏المطالبات بذلك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.‏

وتأتي تصريحات بيلاي في ظل تصاعد الخلافات بشأن العقوبات الأمريكية على ‏المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إجراءاتها القضائية المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، ‏بينها مذكرتا التوقيف الصادرتان في تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير السابق يوآف غالانت، على خلفية إدانات بارتكاب ‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.‏

وسبق لبيلاي أن تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعملت ‏قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة رواندا، كما ترأست لجنة التحقيق الدولية ‏المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة.‏