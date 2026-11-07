وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع ‏نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض ‏التصعيد ومنع اتساع المواجهات في المنطقة.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر ذكي، في بيان على موقع الوزارة ‏الرسمي: إن الوزيرين استعرضا مستجدات الجهود المشتركة والمساعي الرامية إلى منع ‏التصعيد، وحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس، وتحكيم لغة الحوار والتفاوض، ‏والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.‏

وأكد الجانبان ضرورة التجاوب مع جهود الوسطاء والتوصل إلى تفاهمات يمكن البناء ‏عليها، لتجنيب المنطقة مخاطر المواجهات العسكرية وتداعياتها التي تهدد أمنها ‏واستقرارها.‏

ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية ‏المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع ‏الراهنة.‏

وكان عبد العاطي بحث أمس الجمعة، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه ‏الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح والإماراتي عبد الله بن زايد، التطورات الإقليمية ‏والجهود المبذولة لخفض التصعيد.‏