وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد

القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد ومنع اتساع المواجهات في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر ذكي، في بيان على موقع الوزارة الرسمي: إن الوزيرين استعرضا مستجدات الجهود المشتركة والمساعي الرامية إلى منع التصعيد، وحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس، وتحكيم لغة الحوار والتفاوض، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.
وأكد الجانبان ضرورة التجاوب مع جهود الوسطاء والتوصل إلى تفاهمات يمكن البناء عليها، لتجنيب المنطقة مخاطر المواجهات العسكرية وتداعياتها التي تهدد أمنها واستقرارها.
ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الراهنة.
وكان عبد العاطي بحث أمس الجمعة، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح والإماراتي عبد الله بن زايد، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.