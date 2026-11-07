تظاهرات مطلبية جديدة في فرنسا للأسبوع الرابع

باريس-سانا‏

تشهد مدن فرنسية عدة اليوم السبت، تظاهرات مطلبية للأسبوع الرابع على التوالي، ‏للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والحد من غلاء المعيشة، وسط انتشار ‏أمني مكثف، فيما تستعد حركة “السترات الصفراء” لتنظيم تحركات منفصلة في باريس.‏

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن الاحتجاجات تأتي بعد يومين من تعبئة نقابية واسعة شارك ‏فيها 575 ألف شخص بحسب السلطات، و1.6 مليون وفق نقابة الكونفدرالية العامة ‏للعمل “سي جي تي”، في مختلف أنحاء فرنسا.‏

ودعا اتحاد النقابات الشبابية والنقابات المحلية إلى التظاهر تحت شعار “ضد غلاء ‏المعيشة ومن أجل الشباب”، في مسيرة مرخصة بباريس بين ساحتي الجمهورية والأمة، ‏فيما دعت تنسيقية “السترات الصفراء” إلى تجمع في ساحة الكونكورد، رغم حظر ‏السلطات له.‏

وقال عضو التنسيقية بنجامان بال: إن الحركة تعتزم التجمع في الساحة من الساعة الثانية ‏بعد الظهر حتى السابعة مساءً، داعياً إلى ما وصفه بـ”العصيان بكثافة”، فيما أوضح ‏محامي الحركة دافيد ليبسكيند، أن اختيار الكونكورد يعود إلى رمزية المكان وقربه من ‏الجمعية الوطنية، باعتباره موقعاً للسلطة، في إشارة إلى الطابع السياسي لمطالب الحركة.‏

استنفار أمني لمنع أعمال العنف

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز نشر 70 ألف ‏شرطي وعنصر أمن في أنحاء البلاد، وتجديد التدابير التي اتخذت خلال الاحتجاجات ‏السابقة، بهدف منع تكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت تحركات الـ17 من تشرين ‏الأول الماضي.‏

الحكومة واختبار المطالب ‏

من جهته، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في رسالة إلى الشركاء الاجتماعيين، ‏أنه يصغي إلى المطالب المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية، وإلى هواجس أصحاب العمل، ‏مشيراً إلى أن المؤتمر الاجتماعي المقرر عقده الإثنين المقبل سيتيح عرض استجابات ‏ملموسة لمطالب الفرنسيين.‏

وتطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو صافٍ، فيما قالت الأمينة ‏العامة للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل “سي إف دي تي” ماريليز ليون: إن حجم ‏الاحتجاجات يجب أن يدفع الحكومة إلى التحرك دون انتظار الانتخابات الرئاسية.‏

ومن المقرر أن تعلن التنسيقية النقابية التي تضم النقابات الوطنية الثماني الرئيسة موقفها ‏من نتائج المؤتمر الاجتماعي بعد غد الإثنين، مؤكدة أن استمرار التعبئة مرتبط بعدم ‏الاستجابة لمطالب العاملين والموظفين والشباب والمتقاعدين.‏

وكانت مدن فرنسية عدة شهدت الخميس الماضي احتجاجات وإضرابات واسعة، تزامنت ‏مع تحركات طلابية اعتراضاً على تراجع أوضاع التعليم، فيما تتواصل التحركات وسط ‏ترقب لردود الحكومة على المطالب النقابية والاجتماعية.‏