ارتفاع عدد القتلى جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74.640

‏القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، إلى ⁠74.640 قتيلاً، و175.947‏جريحاً.‏

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تلغرام اليوم السبت: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 10‏ قتلى، و22 إصابة، ‏ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول من عام 2025 إلى ‌‏1.610، والجرحى إلى 5.819.‏

‏وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏‌‏في ظل ‌‏‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

ويوم أمس الجمعة، قُتل طفل فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما فتاة، متأثرين بجروح أصيبا بها في عمليتي قصف إسرائيلي على مدنية غزة قبل عدة أيام.