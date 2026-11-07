اعتقال مسلح قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب

واشنطن-سانا

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اعتقال رجل مسلح قرب البيت الأبيض، بعد الاشتباه بوجوده داخل سيارة مسروقة، وإطلاقه تهديدات بقتل الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قولها في بيان: إن عناصر الخدمة السرية اشتبهوا بشخص يدعى روني يوردريكس غوانيبا تشيرينوس، وهو مواطن فنزويلي دخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية عام 2024، أثناء وجوده داخل مركبة متوقفة في محيط البيت الأبيض.

وأضافت الوزارة أن المشتبه به أبلغ العناصر بأنه يسمع أصواتاً تأمره بالتوجه إلى واشنطن لقتل الرئيس ترامب، مشيرة إلى أن تفتيش السيارة أسفر عن العثور على بندقية ومسدسين وعشرات الطلقات النارية.

وأوضحت أن تشيرينوس يواجه تهماً تتعلق بحيازة أسلحة نارية، والاستخدام غير المصرح به لمركبة، وحيازة ممتلكات مسروقة، وهو رهن الاحتجاز حالياً.

من جانبه، قال مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران: إن الحادث يعكس طبيعة التهديدات المتزايدة ومحاولات أشخاص مسلحين الاقتراب من مجمع البيت الأبيض.

يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 10 تموز الماضي أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت لائحة اتهام إلى ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين ورجل الأعمال إيلون ماسك، خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض خلال شهر حزيران الماضي.