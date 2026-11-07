إصابتان وغرق آلاف خيام النازحين في غزة جراء الأمطار

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطينيان، اليوم السبت، جراء انهيار جدار مبنى شمال قطاع غزة، بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، فيما غمرت مياه الأمطار آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع نتيجة المنخفض الجوي، علماً أن المبنى كان قد تضرر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مياه الأمطار تسربت إلى آلاف الخيام، ولا سيما المقامة في المناطق المنخفضة، ما أدى إلى إتلاف مقتنيات العائلات النازحة وأمتعتها، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع مع استمرار المنخفض الجوي، ولا سيما في ظل وجود مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط.

ويُقدّر عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في القطاع بنحو 270 ألف خيمة، فيما يواجه أكثر من 400 ألف نازح يقيمون في مناطق شديدة الخطورة ومحاذية لشاطئ البحر مخاطر الفيضانات والعواصف الشتوية.

ويأتي هذا المنخفض في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة، ونقص كبير في البنى التحتية ومستلزمات الإغاثة، جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات إلى القطاع، ما يجعل معاناة النازحين تتفاقم مع كل منخفض جوي.