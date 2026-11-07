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الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

01 68 الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
وزارة الخزانة الأمريكية-واشنطن-سانا


واشنطن-سانا
 
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي” التي تهدف إلى الحد من الإيرادات الإيرانية.
 
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا على قوائم العقوبات، لأنها تُسهّل عمليات النظام الإيراني، والكيانات الخاضعة للعقوبات المرتبطة به، وجهات أخرى غير مشروعة تُحوّل الأصول من وإلى إيران.
 
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخراً عن شبكة عالمية للاحتيال البحري تدعم إيران، وأعلنت إدراجها ‏على قائمة العقوبات، بعد تقديمها الدعم للأسطول الموازي الإيراني.
 
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي”، التي أعلنتها واشنطن في 24 آب الماضي، بهدف قطع الإيرادات التي تقول إنها تُستخدم في تمويل الحرب وتطوير الصواريخ وتنفيذ الهجمات الإلكترونية ودعم ميليشيا الحرس الثوري.
 

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