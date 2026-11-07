قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره

بيروت-سانا‏

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، أن استمرار الاحتلال ‏الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية يمثل الخطر الأول الذي يواجه لبنان، مشدداً على ضرورة ‏انسحاب القوات الإسرائيلية، ومواصلة الجيش العمل على بسط سلطة الدولة على كامل ‏أراضيها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده هيكل، بحضور أركان قيادة الجيش وقادة الوحدات ‏والأفواج العملانية وعدد من الضباط، لبحث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ‏ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية، في ظل ‏استمرار الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفق بيان لقيادة الجيش ‏نشرته عبر منصة “إكس”.

وقال هيكل: إن رسالة الجيش وطنية، وإن هدفه الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية ‏والاستقرار والسلم الأهلي وصون السيادة الوطنية، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ ‏قرارات السلطة السياسية، والوقوف في وجه أي إشكال داخلي من شأنه تهديد أمن البلاد ‏واستقرارها.

وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أكد هيكل ضرورة استمرار ‏مهمتها، باعتبارها جهة تراقب تنفيذ القرارات الدولية وتوثق الخروق والاعتداءات ‏الإسرائيلية، وتشهد على الانتهاكات بحق لبنان.

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب ‏القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع ‏انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف ‏والتجريف لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.