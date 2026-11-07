السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره
بحث
بحث
sana-logo-mobile

قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره

PNL06112026172313 02 قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره
اجتماع قائد الجيش اللبناني العماد مع أركان قيادة الجيش وقادة الوحدات ‏والأفواج العملانية وعدد من الضباط 6-11-2026-الجيش اللبناني

بيروت-سانا‏

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، أن استمرار الاحتلال ‏الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية يمثل الخطر الأول الذي يواجه لبنان، مشدداً على ضرورة ‏انسحاب القوات الإسرائيلية، ومواصلة الجيش العمل على بسط سلطة الدولة على كامل ‏أراضيها.

PNL06112026172313 01 قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده هيكل، بحضور أركان قيادة الجيش وقادة الوحدات ‏والأفواج العملانية وعدد من الضباط، لبحث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ‏ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية، في ظل ‏استمرار الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفق بيان لقيادة الجيش ‏نشرته عبر منصة “إكس”.

وقال هيكل: إن رسالة الجيش وطنية، وإن هدفه الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية ‏والاستقرار والسلم الأهلي وصون السيادة الوطنية، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ ‏قرارات السلطة السياسية، والوقوف في وجه أي إشكال داخلي من شأنه تهديد أمن البلاد ‏واستقرارها.

وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أكد هيكل ضرورة استمرار ‏مهمتها، باعتبارها جهة تراقب تنفيذ القرارات الدولية وتوثق الخروق والاعتداءات ‏الإسرائيلية، وتشهد على الانتهاكات بحق لبنان.

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب ‏القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع ‏انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف ‏والتجريف لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.

ترامب يعلن اتفاقاً بشأن قطاع غزة.. نزعٌ للسلاح وانسحاب إسرائيلي
ثلاثة قتلى بهجوم على منجم ذهب في البيرو
باكستان وماليزيا تبحثان التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط
كندا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية
الولايات المتحدة تعلّق طلبات الهجرة للأفغان عقب حادثة إطلاق نار في واشنطن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار