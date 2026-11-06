إدانات عربية للاعتداء المسلح على قوات حرس الحدود المصرية

عواصم-سانا‏

لاقى الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود المصرية في جنوب البلاد، ‏وأسفر عن مقتل ضابطين، إدانات عربية واسعة، عبّرت عن التضامن مع مصر ودعم ‏الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

السعودية والكويت تؤكدان التضامن مع مصر

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، ‏عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء، مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي ‏الضحيتين ولحكومة وشعب مصر، ومؤكدة تضامن المملكة الكامل مع مصر في مواجهة ‏كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، ‏الاعتداء، وأكدت تضامن الكويت الكامل مع مصر في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ ‏على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها ‏ولأسرتي الضابطين.

البحرين تدعم إجراءات القاهرة لحماية سيادتها

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، تضامن ‏مملكة البحرين الكامل مع مصر، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ‏وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة ‏وصون مقدراتها وثرواتها الوطنية.

الأردن يعرب عن تضامنه مع مصر

وفي السياق ذاته، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد ‏المجالي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، الاعتداء، مؤكداً تضامن المملكة الكامل مع ‏حكومة مصر وشعبها، ومعرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسرتي الضابطين.

البرلمان العربي يدين الاعتداء

كما أدان البرلمان العربي في بيان نشر عبر منصة “إكس” الاعتداء بأشد العبارات، مؤكداً ‏رفضه القاطع لجميع أشكال الاعتداء على القوات المكلفة بحماية أمن الوطن وصون ‏سيادته، وتضامنه الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمه ‏الإجراءات التي تتخذها لحماية حدودها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها ‏ومواردها الوطنية.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أعلن أمس مقتل ضابطين في ‏الجيش خلال حملة عسكرية استهدفت عمليات تنقيب غير قانونية عن الذهب في ‏الصحراء الشرقية، قرب الحدود مع السودان.