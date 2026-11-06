إدانات عربية للاعتداء المسلح على قوات حرس الحدود المصرية

عواصم-سانا
لاقى الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود المصرية في جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل ضابطين، إدانات عربية واسعة، عبّرت عن التضامن مع مصر ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها.
السعودية والكويت تؤكدان التضامن مع مصر
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء، مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب مصر، ومؤكدة تضامن المملكة الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، الاعتداء، وأكدت تضامن الكويت الكامل مع مصر في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها ولأسرتي الضابطين.
البحرين تدعم إجراءات القاهرة لحماية سيادتها
بدورها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة وصون مقدراتها وثرواتها الوطنية.
الأردن يعرب عن تضامنه مع مصر
وفي السياق ذاته، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، الاعتداء، مؤكداً تضامن المملكة الكامل مع حكومة مصر وشعبها، ومعرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسرتي الضابطين.
البرلمان العربي يدين الاعتداء
كما أدان البرلمان العربي في بيان نشر عبر منصة “إكس” الاعتداء بأشد العبارات، مؤكداً رفضه القاطع لجميع أشكال الاعتداء على القوات المكلفة بحماية أمن الوطن وصون سيادته، وتضامنه الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية حدودها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواردها الوطنية.
وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أعلن أمس مقتل ضابطين في الجيش خلال حملة عسكرية استهدفت عمليات تنقيب غير قانونية عن الذهب في الصحراء الشرقية، قرب الحدود مع السودان.