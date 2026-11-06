ترامب يعين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض



واشنطن-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعيين مستشاره ونائب رئيس موظفي إدارته ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، خلفاً لسوزي وايلز.



وفي منشور على منصة تروث سوشيال، وصف ترامب ميلر بأنه “أحد أكثر مستشاريه ثقةً”، مشيداً بأداء سوزي وايلز، كبيرة الموظفين التي حل نائبها ميلر بدلاً منها، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين المقبل.



ويُعد ميلر (41 عاماً) أحد أبرز الشخصيات المقربة من ترامب، وأحد المهندسين الرئيسيين لسياساته، وخصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والحدود، إذ أدّى دوراً محورياً في تحويل توجهات الرئيس السياسية إلى قرارات وإجراءات تنفيذية.



ويأتي القرار في إطار تغييرات داخل فريق ترامب، عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.