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مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة شمال شرقي ألمانيا

مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة شمال شرقي ألمانيا
الشرطة الألمانية من موقع الحادث-برلين- وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"


برلين-سانا
 
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، جراء تحطم طائرة صغيرة واندلاع حريق فيها على طريق سريع شمال شرقي مدينة ماغديبورغ الألمانية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن الشرطة المحلية قولها في بيان: “إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطائرة تحطمت على الطريق السريع “A2″، بين بلدة بورغ ومحطة الخدمات في كراينبيرغه، دون وقوع أي تصادم مع مركبات أخرى”.
 
ولم تحدد الشرطة أسباب الحادث حتى الآن، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.
 
ويُعد الطريق السريع “A2” أحد أبرز محاور النقل بين شرق ألمانيا وغربها، إذ يمتد من منطقة برلين الكبرى إلى ولاية شمال الراين وستفاليا.
 
وفي أيلول من العام الماضي، لقي شخصان مصرعهما أيضاً جراء تحطم طائرة صغيرة في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.
 

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