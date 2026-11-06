كالاس تؤكد ضرورة دمج أوكرانيا في المنظومة الأمنية الأوروبية

وارسو-سانا
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ضرورة دمج أوكرانيا بشكل كامل في المنظومة الأمنية الأوروبية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك حق الاعتراض على القرارات المتعلقة بأمن أوروبا.
ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها، خلال مؤتمر صحفي في وارسو اليوم الجمعة، إلى جانب وزيري خارجية بولندا وأوكرانيا: إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يؤديان دورين أساسيين في البنية الأمنية الأوروبية، مشيرة إلى وجوب ضمان مشاركة أوكرانيا فيها، وأن يكون للاتحاد الأوروبي دور في التوصل إلى أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” في وقت سابق اليوم أن حلفاء أوكرانيا يعملون من أجل إنهاء الحرب بطريقة “عادلة ودائمة”، وذلك قبيل محادثات بوساطة أمريكية مقررة الأسبوع المقبل في أبو ظبي.