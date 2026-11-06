كالاس تؤكد ضرورة دمج أوكرانيا في المنظومة الأمنية الأوروبية

وارسو-سانا‏

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ضرورة دمج أوكرانيا ‏بشكل كامل في المنظومة الأمنية الأوروبية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين لا يملك حق الاعتراض على القرارات المتعلقة بأمن أوروبا.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها، خلال مؤتمر صحفي في وارسو اليوم الجمعة، ‏إلى جانب وزيري خارجية بولندا وأوكرانيا: إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ‏يؤديان دورين أساسيين في البنية الأمنية الأوروبية، مشيرة إلى وجوب ضمان مشاركة ‏أوكرانيا فيها، وأن يكون للاتحاد الأوروبي دور في التوصل إلى أي اتفاق سلام بين ‏روسيا وأوكرانيا.‏

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وأعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” في وقت سابق اليوم أن حلفاء أوكرانيا يعملون من ‏أجل إنهاء الحرب بطريقة “عادلة ودائمة”، وذلك قبيل محادثات بوساطة أمريكية مقررة ‏الأسبوع المقبل في أبو ظبي.‏