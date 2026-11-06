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القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي

photo 2026 09 07 16 59 39 860x581 1 القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي
المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي-وكالة سبأ-عدن

عدن -سانا‏

أعلنت القوات اليمنية مقتل وإصابة نحو 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير ‏وإعطاب 96 آلية وقطعة سلاح ثقيل ومنصة لإطلاق الصواريخ، خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن” على أكثر من جبهة.‏
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وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشرته وكالة ‌‏”سبأ” اليمنية اليوم الجمعة: إن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 1211 عملية ‏استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها باستخدام ‏الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.‏
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وأوضح النزيلي، أن القوات اليمنية والمقاومة الشعبية تواصلان خوض المعارك في ‏جبهتي الشقب والأقروض بمحافظة تعز، ولا سيما في منطقتي صنمات والصراري، ‏حيث استهدفتا مواقع الميليشيا وتحركاتها، وأجبرتا مجموعات منها على التراجع، بإسناد ‏من الطيران الحربي والمسيّر.‏
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وأضاف النزيلي: أن القوات اليمنية تمكنت في جبهة طور الباحة من السيطرة على عدد ‏من المواقع والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات التسلل، فيما نفذت الوحدات العسكرية ‏في جبهات مأرب عمليات هجومية على مواقع في قطاعي رغوان ومحزام ماس، ‏وواصلت استهداف تعزيزات الميليشيا وتحصيناتها.‏
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وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الخميس مقتل وإصابة نحو 440 عنصراً من ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب 132 آلية وقطعة سلاح ثقيل، ضمن عملية “فجر اليمن”.‏

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