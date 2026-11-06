القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي

عدن -سانا
أعلنت القوات اليمنية مقتل وإصابة نحو 387 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 96 آلية وقطعة سلاح ثقيل ومنصة لإطلاق الصواريخ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن” على أكثر من جبهة.
وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشرته وكالة ”سبأ” اليمنية اليوم الجمعة: إن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 1211 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.
وأوضح النزيلي، أن القوات اليمنية والمقاومة الشعبية تواصلان خوض المعارك في جبهتي الشقب والأقروض بمحافظة تعز، ولا سيما في منطقتي صنمات والصراري، حيث استهدفتا مواقع الميليشيا وتحركاتها، وأجبرتا مجموعات منها على التراجع، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر.
وأضاف النزيلي: أن القوات اليمنية تمكنت في جبهة طور الباحة من السيطرة على عدد من المواقع والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات التسلل، فيما نفذت الوحدات العسكرية في جبهات مأرب عمليات هجومية على مواقع في قطاعي رغوان ومحزام ماس، وواصلت استهداف تعزيزات الميليشيا وتحصيناتها.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الخميس مقتل وإصابة نحو 440 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 132 آلية وقطعة سلاح ثقيل، ضمن عملية “فجر اليمن”.