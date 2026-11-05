الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة احتيال بحري تدعم إيران

واشنطن-سانا‏

‏كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة عالمية للاحتيال البحري تدعم إيران، وأعلنت إدراجها ‏على قائمة العقوبات.‏

وذكرت الوزارة في بيان أن “الشبكة الإجرامية الواسعة، التي يديرها سونيل كومار شارما المقيم ‏في الهند وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، قدمت الدعم للأسطول الموازي الإيراني من خلال ‏شبكة من عمليات الاحتيال البحري”.‏

وأوضح البيان أن “مخططاتهما وفّرت أعلاماً وشهادات بحرية مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات ‏تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلاء تابعين ‏له”.‏

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: ” أكدنا مراراً في سياق عملية “المنبوذين ‏اقتصادياً” إما أن تكونوا معنا أو ضدنا.. نحن نعلم أماكن تواجدكم وسنفرض عقوبات على كل ‏من يواصل دعم النظام الإيراني سواء كان ذلك عبر البر أو البحر أو الجو”.

وبينت الوزارة أن “الأعلام والشهادات البحرية المزيفة تتيح للسفن المنخرطة في أنشطة غير ‏مشروعة التهرب من اللوائح الدولية المصممة لضمان سلامة الطواقم والحماية من الأضرار ‏البيئية، كما تفتقر السفن التي ترفع أعلاماً مزيفة إلى تأمين ضد المسؤولية والتعويضات، ما ‏يعني أن سفن الأسطول الموازي الإيراني التي تعمل تحت أعلام زائفة قد تتسبب في أضرار ‏تُقدّر بمليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي تنشط في مياهها الإقليمية ” .

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، تشمل ‏قطاعات النفط والنقل والشحن والطاقة والأنشطة المالية، كما تكثف واشنطن إجراءاتها لملاحقة ‏الشبكات التي تتهمها بتسهيل الالتفاف على العقوبات وإخفاء مصادر النفط ووجهاته، فيما ‏تواصل الدول الأوروبية تطبيق القيود المالية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والأنشطة ‏غير المشروعة.‏