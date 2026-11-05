الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة احتيال بحري تدعم إيران

واشنطن-سانا
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة عالمية للاحتيال البحري تدعم إيران، وأعلنت إدراجها على قائمة العقوبات.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الشبكة الإجرامية الواسعة، التي يديرها سونيل كومار شارما المقيم في الهند وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، قدمت الدعم للأسطول الموازي الإيراني من خلال شبكة من عمليات الاحتيال البحري”.
وأوضح البيان أن “مخططاتهما وفّرت أعلاماً وشهادات بحرية مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلاء تابعين له”.
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: ” أكدنا مراراً في سياق عملية “المنبوذين اقتصادياً” إما أن تكونوا معنا أو ضدنا.. نحن نعلم أماكن تواجدكم وسنفرض عقوبات على كل من يواصل دعم النظام الإيراني سواء كان ذلك عبر البر أو البحر أو الجو”.
وبينت الوزارة أن “الأعلام والشهادات البحرية المزيفة تتيح للسفن المنخرطة في أنشطة غير مشروعة التهرب من اللوائح الدولية المصممة لضمان سلامة الطواقم والحماية من الأضرار البيئية، كما تفتقر السفن التي ترفع أعلاماً مزيفة إلى تأمين ضد المسؤولية والتعويضات، ما يعني أن سفن الأسطول الموازي الإيراني التي تعمل تحت أعلام زائفة قد تتسبب في أضرار تُقدّر بمليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي تنشط في مياهها الإقليمية ” .
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، تشمل قطاعات النفط والنقل والشحن والطاقة والأنشطة المالية، كما تكثف واشنطن إجراءاتها لملاحقة الشبكات التي تتهمها بتسهيل الالتفاف على العقوبات وإخفاء مصادر النفط ووجهاته، فيما تواصل الدول الأوروبية تطبيق القيود المالية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.