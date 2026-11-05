اليونان تطلق عملية بحث عن 59 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة كريت

أثينا-سانا
أعلنت سلطات الموانئ اليونانية اليوم الخميس، إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة للعثور على 59 مهاجراً غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات قولها: إن “سفينتين تابعتين لخفر السواحل إلى جانب سفن كانت موجودة بالقرب من موقع الحادث شاركوا في عمليات البحث، بالإضافة إلى وحدات برية وطائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” دون تسجيل نتائج حتى الآن”.
وتُعد كريت إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يخوض كثيرون رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب غير آمنة.
ويأتي الحادث بعد مصرع 12 مهاجراً قبالة جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين في 19 تشرين الأول الماضي، بينهم ستة لقوا حتفهم إثر اصطدام قاربهم بقطعة بحرية تابعة لخفر السواحل.