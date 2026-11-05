اليونان تطلق عملية بحث عن 59 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة كريت

أثينا-سانا‏

أعلنت سلطات الموانئ اليونانية اليوم الخميس، إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة للعثور على ‌‏59 مهاجراً غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات قولها: إن “سفينتين تابعتين لخفر السواحل إلى جانب ‏سفن كانت موجودة بالقرب من موقع الحادث شاركوا في عمليات البحث، بالإضافة إلى وحدات ‏برية وطائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” دون تسجيل نتائج حتى الآن”.‏

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وتُعد كريت إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ‏يخوض كثيرون رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب غير آمنة.‏

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‏ويأتي الحادث بعد مصرع 12 مهاجراً قبالة جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين في 19 ‏تشرين الأول الماضي، بينهم ستة لقوا حتفهم إثر اصطدام قاربهم بقطعة بحرية تابعة لخفر ‏السواحل.‏