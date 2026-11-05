مئات الآلاف يحتجون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية

باريس-سانا‏

شهدت مدن فرنسية عدة اليوم الخميس، موجة احتجاجات وإضرابات واسعة شارك فيها مئات ‏الآلاف، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، في ‏تحرك نقابي وشعبي تزامن مع استمرار احتجاجات الطلاب على تراجع أوضاع التعليم.‏

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وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” وبحسب حصيلة أولية، “‏مشاركة نحو 600 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم مشاركون في العاصمة باريس، ‏فيما أحصت الوزارة 270 ألف متظاهر في 180 مسيرة خارج باريس”.‏

غضب شعبي متصاعد

في المقابل، أعلنت الكونفيدرالية العامة للعمل”‏CGT‏” مشاركة أكثر من 250 ألف شخص في ‌‏73 مسيرة، وسط اختلاف في تقديرات أعداد المشاركين بين السلطات والنقابات.‏

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وعبّر متظاهرون عن استيائهم من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.‏

وقالت سيلفي لارنوري، وهي عاملة في القطاع الصحي بمدينة كليرمون فيران: إن “الغضب ‏الشعبي يتزايد”، مشيرة إلى أن “كثيراً من الأسر باتت مضطرة إلى مساعدة أبنائها مالياً رغم ‏انتهاء تعليمهم”.‏

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وفي مرسيليا، قالت ليا، وهي مساعدة اجتماعية تبلغ 31 عاماً: إن “ارتفاع تكاليف الغذاء أصبح ‏يشكل عبئاً يومياً على الأسر”، مضيفة أنها تضطر إلى “تقليص نفقاتها وشراء منتجات أقل ‏جودة بسبب ارتفاع الأسعار”.‏

إضراب يشلُّ القطاعات

ودعت نقابات العاملين في التعليم العام والخاص والسكك الحديدية والمستشفيات والخدمات ‏البريدية إلى الإضراب، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يشهد تعديلاً منذ عام 2012، ‏وإقرار زيادات عامة في الرواتب، إلى جانب إصلاحات ضريبية وتحسين ظروف التعليم.‏

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وبحسب الحكومة الفرنسية، بلغت نسبة استجابة المدرسين لدعوات الإضراب نحو 15.81%، ‏فيما أعلنت السلطات أن 81 مدرسة ثانوية من أصل 3700 شهدت إغلاقاً أو محاصرة.‏

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في المقابل، أفاد اتحاد طلاب المدارس الثانوية بتوقف الدراسة في نحو ألف مدرسة، سواء ‏بسبب الاحتجاجات أو بقرارات إدارية، بينما أعلنت وزارة التعليم العالي تسجيل اضطرابات في ‌‏60 مؤسسة من أصل 184.‏

تعبئة أمنية

وعززت السلطات الفرنسية انتشار قوات الأمن، مع تعبئة نحو 70 ألف شرطي وعنصر أمني ‏في مختلف أنحاء البلاد، محذرة من التعامل بحزم مع أي أعمال عنف أو إخلال بالنظام العام.‏

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ورغم الطابع السلمي لغالبية التحركات الطلابية، شهدت بعض المناطق مواجهات مع الشرطة، ‏استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، وسط ‏انتقادات من نقابات ومنظمات طلابية لأساليب التعامل الأمني.‏

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كما أثار قرار السلطات المحلية في باريس تقييد مسارات بعض التظاهرات جدلاً واسعاً، بعدما ‏رفضت السماح لمسيرة تمر عبر وسط العاصمة بين ساحتي الباستيل والكونكورد، ما دفع ‏نقابات إلى الطعن في القرار باعتباره تقييداً لحرية التظاهر.‏

أزمة سياسية

وتأتي هذه الاحتجاجات امتداداً لتحركات طلابية ونقابية بدأت منذ أسابيع، على خلفية تدهور ‏ظروف التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة الاجتماعية، فيما شهدت البلاد في 17 ‏تشرين الأول الماضي اضطرابات وأعمال شغب ونهباً وتخريباً للممتلكات العامة.‏

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واعتبرت شخصيات نقابية أن اتساع المشاركة الشعبية يعكس تنامي الاستياء من الأوضاع ‏الاقتصادية والاجتماعية والقيود المفروضة على الاحتجاجات، محذرة من أن تجاهل المطالب قد ‏يؤدي إلى استمرار التوتر.‏

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وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى دول أوروبية أخرى، إذ شهدت اليونان تظاهرات شارك فيها ‏نحو 4 آلاف شخص في أثينا وثيسالونيكي، للمطالبة بتحسين التعليم العام وتوفير خدمات ‏تعليمية مجانية.‏

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وتواجه فرنسا خلال الفترة الأخيرة ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف ‏المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة من السكان، إلى جانب الخلافات بشأن الأجور ‏والضرائب ومستوى الخدمات العامة.‏

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وتتزامن هذه الأوضاع مع أزمة سياسية تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط تصاعد ‏الاحتجاجات الطلابية والعمالية وتزايد الانتقادات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.‏

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وتكتسب الأزمة أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027، ‏إذ أصبحت قضايا الأجور والتضخم والتعليم والعدالة الاجتماعية من الملفات الرئيسية المطروحة ‏في النقاش السياسي، بينما تمثل قدرة الحكومة على احتواء الاحتجاجات والحفاظ على الاستقرار ‏أحد أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة.‏

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