السعودية ومصر تدعوان إلى تغليب الدبلوماسية لمنع التصعيد في المنطقة‏

القاهرة-سانا
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إلى تغليب الحوار وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية، لتجنب تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة وتداعياتها.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في بيان، أن الوزيرين بحثا الجهود المشتركة لاستعادة التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، بينهم الولايات المتحدة وقطر.
وأكد الوزيران ضرورة إعلاء لغة الحكمة والحوار، وإتاحة مزيد من الوقت للمسارات الدبلوماسية والسياسية، وتشجيع الأطراف المعنية على التفاوض وإبداء المرونة اللازمة، لتجنيب المنطقة مخاطر تجدد المواجهات العسكرية التي لا تزال تعاني من تداعياتها.
واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والاتصالات مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى توافق بشأن تغليب المفاوضات، والالتزام بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
وتأتي المباحثات في ظل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حلول تنهي الحرب وتعالج الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وكانت قطر أكدت في 27 تشرين الأول الماضي استمرار تبادل الرسائل والأفكار مع الولايات المتحدة وإيران عبر قنوات الوساطة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، بهدف احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول دبلوماسية.