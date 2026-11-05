السعودية ومصر تدعوان إلى تغليب الدبلوماسية لمنع التصعيد في المنطقة‏

‏القاهرة-سانا

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر ‏عبد العاطي، اليوم الخميس، إلى تغليب الحوار وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية، لتجنب ‏تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة وتداعياتها.‏

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في بيان، أن الوزيرين بحثا الجهود ‏المشتركة لاستعادة التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، ‏بينهم الولايات المتحدة وقطر.‏

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وأكد الوزيران ضرورة إعلاء لغة الحكمة والحوار، وإتاحة مزيد من الوقت للمسارات الدبلوماسية ‏والسياسية، وتشجيع الأطراف المعنية على التفاوض وإبداء المرونة اللازمة، لتجنيب المنطقة ‏مخاطر تجدد المواجهات العسكرية التي لا تزال تعاني من تداعياتها.‏

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واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والاتصالات مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى توافق ‏بشأن تغليب المفاوضات، والالتزام بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع ‏الأمنية.‏

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وتأتي المباحثات في ظل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ‏ودوليين، لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حلول تنهي الحرب ‏وتعالج الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.‏

وكانت قطر أكدت في 27 تشرين الأول الماضي استمرار تبادل الرسائل والأفكار مع الولايات ‏المتحدة وإيران عبر قنوات الوساطة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، بهدف احتواء الأزمة ‏والتوصل إلى حلول دبلوماسية.‏