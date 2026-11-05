ستة قتلى وسبعة مصابين في حريق بمبنى سكني في نيويورك ‏

واشنطن-سانا ‏

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأُصيب سبعة آخرون اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق ضخم ‏داخل مبنى سكني في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.‏

ونقلت شبكة /إيه بي سي/ الإخبارية عن إدارة الإطفاء في نيويورك قولها في بيان: إن الحريق ‏اندلع في الساعات الأولى من صباح الخميس، بالقرب من منطقة صن ست بارك، مشيرة إلى ‏إرسال أكثر من 230 فرداً من فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران ‏التي امتدت إلى الطابقين الأول والثاني وإنقاذ السكان.‏

وأضافت السلطات أنها دفعت بفريق متخصص في التعامل مع المواد الخطرة إلى موقع ‏الحريق، بعد رصد وجود بطارية من نوع “ليثيوم أيون”، دون تأكيد ما إذا كانت البطارية مرتبطة ‏باندلاع النيران أو تسببت في انتشارها.‏

ولا تزال ملابسات الحريق وأسبابه قيد التحقيق، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل ‏إضافية بشأن هويات الضحايا أو الظروف التي أدت إلى اندلاع النيران.‏

وتُعد حرائق المباني السكنية من أبرز تحديات السلامة العامة في مدينة نيويورك، نظراً للكثافة ‏السكانية ووجود مبانٍ سكنية قديمة ومتعددة الطوابق، ما يزيد من صعوبة عمليات الإخلاء ‏ومكافحة النيران.‏