ستة قتلى وسبعة مصابين في حريق بمبنى سكني في نيويورك ‏

واشنطن-سانا
لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأُصيب سبعة آخرون اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق ضخم داخل مبنى سكني في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.
ونقلت شبكة /إيه بي سي/ الإخبارية عن إدارة الإطفاء في نيويورك قولها في بيان: إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الخميس، بالقرب من منطقة صن ست بارك، مشيرة إلى إرسال أكثر من 230 فرداً من فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران التي امتدت إلى الطابقين الأول والثاني وإنقاذ السكان.
وأضافت السلطات أنها دفعت بفريق متخصص في التعامل مع المواد الخطرة إلى موقع الحريق، بعد رصد وجود بطارية من نوع “ليثيوم أيون”، دون تأكيد ما إذا كانت البطارية مرتبطة باندلاع النيران أو تسببت في انتشارها.
ولا تزال ملابسات الحريق وأسبابه قيد التحقيق، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن هويات الضحايا أو الظروف التي أدت إلى اندلاع النيران.
وتُعد حرائق المباني السكنية من أبرز تحديات السلامة العامة في مدينة نيويورك، نظراً للكثافة السكانية ووجود مبانٍ سكنية قديمة ومتعددة الطوابق، ما يزيد من صعوبة عمليات الإخلاء ومكافحة النيران.