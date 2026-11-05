مقتل ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة آخرين بقصف حوثي جنوب تعز

عدن -سانا
قُتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وأُصيب أربعة آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي واستهدف منطقة الأثاور في مديرية حيفان بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مدير عام مديرية حيفان علي راوح قوله إن الصاروخ استهدف منزلاً ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأة.
وأضاف راوح أن القصف أدى كذلك إلى إصابة أربعة أشخاص، وتسبب أيضاً بأضرار في عدد من المنازل، وأثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.
وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي أطلقت خلال يومين نحو 450 مقذوفاً على أحياء ومناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 28 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وإصابة 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة 10 من العاملين في القطاع الصحي.