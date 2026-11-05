مقتل ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة آخرين بقصف حوثي جنوب تعز

عدن -سانا‏

قُتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وأُصيب أربعة آخرون، اليوم ‏الأربعاء، جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي واستهدف منطقة ‏الأثاور في مديرية حيفان بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مدير عام مديرية حيفان علي راوح قوله إن ‏الصاروخ استهدف منزلاً ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأة.‏

وأضاف راوح أن القصف أدى كذلك إلى إصابة أربعة أشخاص، وتسبب أيضاً بأضرار ‏في عدد من المنازل، وأثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.‏

وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس الثلاثاء أن ‏ميليشيا الحوثي أطلقت خلال ‏يومين نحو 450 مقذوفاً على أحياء ‏ومناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 28 ‏مدنياً، بينهم خمسة ‏أطفال وثلاث نساء، وإصابة 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و6 نساء، ‏إضافة ‏إلى إصابة 10 من العاملين في القطاع الصحي.‏