قطر تبحث مع السعودية والكويت جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ‏اتصالين هاتفيين اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ‏ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر المستجدات الإقليمية، ‏والجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في ‏المنطقة‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس” أن الاتصالين تناولا علاقات ‏التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وسبل دعمها ‏وتعزيزها، إضافة إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما المساعي الدبلوماسية المبذولة ‏والتنسيق المشترك لاحتواء التوترات‎.‎

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصالين، دعم دولة قطر جميع الجهود الدبلوماسية ‏والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق ‏أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة‎.‎

وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي الإقليمي المتواصل لتنسيق المواقف ‏وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية ‏الملاحة فيها، بما يسهم في تجنب اتساع دائرة التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار ‏الإقليميين‎.‎