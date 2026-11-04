قطر تبحث مع السعودية والكويت جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصالين هاتفيين اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس” أن الاتصالين تناولا علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما المساعي الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لاحتواء التوترات.
وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصالين، دعم دولة قطر جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي الإقليمي المتواصل لتنسيق المواقف وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة فيها، بما يسهم في تجنب اتساع دائرة التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.