اليمن ولبنان يبحثان تعزيز التنسيق وسبل مواجهة التحديات المشتركة‎

عدن-سانا
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة وردع التحديات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ “، أن عون أكد “موقف لبنان الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، ودعمه لتطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام”.
من جهته أكد العليمي “تضامن اليمن مع الشعب اللبناني، ودعمه لجهود الرئيس عون وحكومته في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد أول أمس أن ممارسات ميليشيا الحوثي واعتداءاتها تستدعي موقفاً دولياً يتناسب مع خطورتها، داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهة مصادر التهديد.