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اليمن ولبنان يبحثان تعزيز التنسيق وسبل مواجهة التحديات المشتركة‎

مكالة هاتفية موقع 3 اليمن ولبنان يبحثان تعزيز التنسيق وسبل مواجهة التحديات المشتركة‎
رشاد محمد العليمي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون العلاقات الثنائية-وكالة سبأ

عدن-سانا

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي خلال اتصال هاتفي اليوم ‏الأربعاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التنسيق بين ‏البلدين لمواجهة وردع التحديات المشتركة‎.‎
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ “، أن عون أكد “موقف لبنان الثابت إلى جانب الشعب ‏اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، ودعمه لتطلعات اليمنيين في ‏استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام”.‏
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من جهته أكد العليمي “تضامن اليمن مع الشعب اللبناني، ودعمه لجهود الرئيس عون ‏وحكومته في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد ‏مؤسساتها الشرعية”.‏

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد أول أمس أن ممارسات ميليشيا الحوثي ‌‏واعتداءاتها تستدعي موقفاً دولياً يتناسب مع خطورتها، ‏داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهة ‏مصادر التهديد‎.‎

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