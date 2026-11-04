سلام يحذّر من جر لبنان إلى حرب جديدة خدمة لمصالح خارجية

بيروت-سانا
حذّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، من مغبّة جرّ لبنان إلى مغامرة جديدة وتوريطه في مواجهة لا تُحمد عواقبها، خدمةً لمصالح أطراف خارجية، مديناً في هذا السياق تورّط ميليشيا حزب الله في دعم الحوثيين في اليمن.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله، في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني جوزاف عون لبحث الأوضاع في المنطقة: “إنّ حماية لبنان مسؤولية وطنية تقتضي تغليب مصلحته العليا على أيّ حساب آخر، والتزام أن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
وأضاف سلام: “لن نقبل أن يُفرض على اللبنانيين مصيراً لم يختاروه، أو أن يتحوّل وطنهم مجدّداً إلى ساحة لصراعات الآخرين، واجبنا أن نصون سيادته ونحمي شعبه ونبذل كلّ جهد لتجنيبه حرباً جديدة”.
وأدان رئيس مجلس الوزراء بشدة، في هذا السياق، تدخّل أي عناصر أو مجموعات لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا سيما القيام بأي شكل من النشاطات العسكرية التي تهدد أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن آخر هذه التدخلات كان ما أعلنته حكومة اليمن.
وأعرب عن حرص لبنان الشديد على احترام سيادة الدول العربية وأمنها، ومنع الأذى عنها، وتطلعها إلى تمتين علاقاتها معها وتطويرها على أسس ثابتة من الثقة المتبادلة.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية كشفت أمس عن استمرار التدخلات العسكرية للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن ودعمهما لميليشيا الحوثي، موضحة أن ٢١ خبيراً أجنبياً يعملون مع الميليشيا منهم ١٤ من الحرس الثوري الإيراني و٧ من ميليشيا حزب الله ما يكشف حجم هذا التدخل وخطورته، وتجاوزه التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيا.