سلام يحذّر من جر لبنان إلى حرب جديدة خدمة لمصالح خارجية

بيروت-سانا

حذّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، من مغبّة جرّ لبنان ‏إلى مغامرة جديدة وتوريطه في مواجهة لا تُحمد عواقبها، خدمةً لمصالح أطراف ‏خارجية، مديناً في هذا السياق تورّط ميليشيا حزب الله في دعم الحوثيين في اليمن.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله، في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه ‏بالرئيس اللبناني جوزاف عون لبحث الأوضاع في المنطقة: “إنّ حماية لبنان مسؤولية ‏وطنية تقتضي تغليب مصلحته العليا على أيّ حساب آخر، والتزام أن يكون قرار ‏الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية”‏.

وأضاف سلام: “لن نقبل أن يُفرض على اللبنانيين مصيراً لم يختاروه، أو أن يتحوّل ‏وطنهم مجدّداً إلى ساحة لصراعات الآخرين، واجبنا أن نصون سيادته ونحمي شعبه ‏ونبذل كلّ جهد لتجنيبه حرباً جديدة”.‏

وأدان رئيس مجلس الوزراء بشدة، في هذا السياق، تدخّل أي عناصر أو مجموعات ‏لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا سيما القيام بأي شكل من النشاطات ‏العسكرية التي تهدد أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن آخر هذه التدخلات كان ما أعلنته ‏حكومة اليمن. ‏

وأعرب عن حرص لبنان الشديد على احترام سيادة الدول العربية وأمنها، ومنع الأذى ‏عنها، وتطلعها إلى تمتين علاقاتها معها وتطويرها على أسس ثابتة من الثقة المتبادلة.‏

وكانت وزارة الخارجية اليمنية كشفت أمس عن استمرار التدخلات العسكرية للحرس ‏الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن ودعمهما لميليشيا ‏الحوثي، موضحة أن ٢١ خبيراً أجنبياً يعملون مع الميليشيا منهم ١٤ من الحرس ‏الثوري الإيراني و٧ من ميليشيا حزب الله ما يكشف حجم هذا التدخل وخطورته، ‏وتجاوزه التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط ‏وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيا.‏