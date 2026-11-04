سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باتجاه البحر الشرقي

سيئول-سانا
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر الشرقي، بعد أيام من إطلاق نحو عشرة صواريخ باليستية قصيرة المدى في الاتجاه ذاته.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة قولها في بيان: إن الصواريخ أُطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم من منطقة سوندوك في إقليم جنوب هامغيونغ، مضيفةً أن الجيش يراقب مختلف تحركات كوريا الشمالية في ظل وضع دفاعي مشترك قوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على قدراته وجاهزيته للرد بحزم على أي استفزازات.
وقال مسؤول في الهيئة: إن الجهات المختصة تحلل مواصفات الصواريخ، مع إبقاء احتمال أن تكون كوريا الشمالية أطلقت أنواعاً مختلفة منها، مشيراً إلى أن تحديد أنواعها بدقة ومناطق تأثيرها لا يزال قيد الدراسة.
ويأتي هذا الإطلاق بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، من منطقة وونسان يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوع على اقتراح الجيش الكوري الجنوبي إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ بشأن الحدود بين الكوريتين.