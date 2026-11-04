سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باتجاه البحر الشرقي

سيئول-سانا‏

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية ‏أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر الشرقي، بعد أيام من إطلاق نحو عشرة صواريخ ‏باليستية قصيرة المدى في الاتجاه ذاته.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة قولها في بيان: إن الصواريخ ‏أُطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم من منطقة سوندوك في إقليم جنوب هامغيونغ، ‏مضيفةً أن الجيش يراقب مختلف تحركات كوريا الشمالية في ظل وضع دفاعي ‏مشترك قوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على قدراته وجاهزيته ‏للرد بحزم على أي استفزازات.‏

وقال مسؤول في الهيئة: إن الجهات المختصة تحلل مواصفات الصواريخ، مع إبقاء ‏احتمال أن تكون كوريا الشمالية أطلقت أنواعاً مختلفة منها، مشيراً إلى أن تحديد ‏أنواعها بدقة ومناطق تأثيرها لا يزال قيد الدراسة.‏

ويأتي هذا الإطلاق بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ باليستية ‏قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، من منطقة وونسان يوم الخميس الماضي، وذلك ‏بعد أقل من أسبوع على اقتراح الجيش الكوري الجنوبي إجراء محادثات عسكرية مع ‏بيونغ يانغ بشأن الحدود بين الكوريتين.‏