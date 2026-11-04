القوات الكورية الجنوبية تجري مناورات لمواجهة التهديدات البحرية

سيئول-سانا
تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مناورات بحرية في المياه قبالة السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، ضمن تدريبات واسعة انطلقت يوم الأحد الماضي، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية قولها: إن قيادة الأسطول العملياتي تشرف على التدريبات التي تستمر ستة أيام، بمشاركة نحو عشر سفن حربية وعدد من الطائرات، بينها المدمرتان «جيونغجو العظيم» و«يولغوك يي يي»، اللتان يبلغ وزنهما 8200 و7600 طن على التوالي، إضافة إلى سفن إسناد وفرقاطات وطائرات دورية.
وتتضمن المناورات تدريبات على سيناريوهات قتالية تحاكي التصدي للهجمات الجوية، والحرب المضادة للغواصات والقطع البحرية السطحية، فضلاً عن رصد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وتتبعها.
وفي السياق ذاته، شاركت القيادة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في تدريبات بحرية بالمياه الجنوبية قبالة جزيرة جيجو، بمشاركة سفينة الهجوم البرمائي “مارادو” وسفن برمائية أخرى، كانت قد انتشرت في إطار مهمة تدريبية مشتركة أمس الثلاثاء.
وتُعد قيادة الأسطول العملياتي ركيزة أساسية ضمن منظومة الردع العسكري الكورية الجنوبية القائمة على ثلاثة محاور، هي “منصة الضربات الاستباقية وسلسلة القتل”، و”نظام العقاب والانتقام الهائل”، و”نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري”، وقد جرى تكييف هذه المنظومة بما يتناسب مع العمليات البحرية.