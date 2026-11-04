القوات الكورية الجنوبية تجري مناورات لمواجهة التهديدات البحرية

‏سيئول-سانا‏

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تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مناورات بحرية في المياه ‏قبالة السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، ضمن تدريبات واسعة انطلقت يوم ‏الأحد الماضي، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف ‏التهديدات.‏

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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية قولها: إن قيادة ‏الأسطول العملياتي تشرف على التدريبات التي تستمر ستة أيام، بمشاركة نحو عشر ‏سفن حربية وعدد من الطائرات، بينها المدمرتان «جيونغجو العظيم» و«يولغوك يي ‏يي»، اللتان يبلغ وزنهما 8200 و7600 طن على التوالي، إضافة إلى سفن إسناد ‏وفرقاطات وطائرات دورية.‏

وتتضمن المناورات تدريبات على سيناريوهات قتالية تحاكي التصدي للهجمات ‏الجوية، والحرب المضادة للغواصات والقطع البحرية السطحية، فضلاً عن رصد ‏عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وتتبعها.‏

وفي السياق ذاته، شاركت القيادة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في تدريبات بحرية ‏بالمياه الجنوبية قبالة جزيرة جيجو، بمشاركة سفينة الهجوم البرمائي “مارادو” وسفن ‏برمائية أخرى، كانت قد انتشرت في إطار مهمة تدريبية مشتركة أمس الثلاثاء.‏

وتُعد قيادة الأسطول العملياتي ركيزة أساسية ضمن منظومة الردع العسكري الكورية ‏الجنوبية القائمة على ثلاثة محاور، هي “منصة الضربات الاستباقية وسلسلة القتل”‏، ‏و”نظام العقاب والانتقام الهائل”، و”نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري”، وقد ‏جرى تكييف هذه المنظومة بما يتناسب مع العمليات البحرية.‏