الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: القوات الكورية الجنوبية تجري مناورات لمواجهة التهديدات البحرية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

القوات الكورية الجنوبية تجري مناورات لمواجهة التهديدات البحرية

photo 2026 11 04 10 25 52 القوات الكورية الجنوبية تجري مناورات لمواجهة التهديدات البحرية
القوات البحرية الكورية الجنوبية تجري تدريبات بإشراف قيادة الأسطول العملياتي التابعة لسلاح البحرية الكوري الجنوبي-يونهاب

‏سيئول-سانا‏
‏ ‏
تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مناورات بحرية في المياه ‏قبالة السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، ضمن تدريبات واسعة انطلقت يوم ‏الأحد الماضي، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف ‏التهديدات.‏
‏ ‏
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية قولها: إن قيادة ‏الأسطول العملياتي تشرف على التدريبات التي تستمر ستة أيام، بمشاركة نحو عشر ‏سفن حربية وعدد من الطائرات، بينها المدمرتان «جيونغجو العظيم» و«يولغوك يي ‏يي»، اللتان يبلغ وزنهما 8200 و7600 طن على التوالي، إضافة إلى سفن إسناد ‏وفرقاطات وطائرات دورية.‏

وتتضمن المناورات تدريبات على سيناريوهات قتالية تحاكي التصدي للهجمات ‏الجوية، والحرب المضادة للغواصات والقطع البحرية السطحية، فضلاً عن رصد ‏عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وتتبعها.‏

وفي السياق ذاته، شاركت القيادة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في تدريبات بحرية ‏بالمياه الجنوبية قبالة جزيرة جيجو، بمشاركة سفينة الهجوم البرمائي “مارادو” وسفن ‏برمائية أخرى، كانت قد انتشرت في إطار مهمة تدريبية مشتركة أمس الثلاثاء.‏

وتُعد قيادة الأسطول العملياتي ركيزة أساسية ضمن منظومة الردع العسكري الكورية ‏الجنوبية القائمة على ثلاثة محاور، هي “منصة الضربات الاستباقية وسلسلة القتل”‏، ‏و”نظام العقاب والانتقام الهائل”، و”نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري”، وقد ‏جرى تكييف هذه المنظومة بما يتناسب مع العمليات البحرية.‏

140 ألف متضامن مع غزة في شوارع بروكسل
أقوى إعصار في تاريخ الكاريبي يهدد جامايكا وتحذيرات من كارثة غير مسبوقة
مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية في صور وصيدا جنوب لبنان
ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73.023 قتيلاً
الخارجية الفلسطينية: جريمة المستوطنين في قرية أبو فلاح إرهاب منظم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار