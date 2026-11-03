الخارجية اليمنية تدين تدخلات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله في شؤون اليمن

عدن-سانا



أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة، اليوم الثلاثاء، استمرار التدخلات العسكرية للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله في الشؤون الداخلية لليمن، ودورهما في دعم ميليشيا الحوثي وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها على الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة سبأ، أن ما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية عن وجود (٢١) خبيراً أجنبياً يعملون مع ميليشيا الحوثي، منهم (١٤) خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و(٧) خبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني، يكشف حجم هذا التدخل وخطورته، وتجاوزه التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيا.



وشددت الوزارة على أن هذا الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، مؤكدةً مسؤولية النظام الإيراني عن إدارة هذا التدخل عبر عناصر الحرس الثوري وميليشيا حزب الله، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعه الإقليمية على حساب أمن اليمنيين واستقرارهم.



وأكدت الوزارة، أن انخراط هذه العناصر في دعم العمليات العسكرية للميليشيات الحوثية أسهم في قتل اليمنيين وتهجيرهم قسرياً من مناطق سكنهم، وفاقم معاناتهم الإنسانية، ولا سيما في تعز، محذرة من أن مخاطر هذا التدخل تتجاوز الأراضي اليمنية، لتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته وإدانة هذه التدخلات، واتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي، وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ومساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة وفقاً للقانون الدولي، بما يحمي سيادة اليمن وأمن شعبه ويصون الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت الشهر الماضي عن تقديم ‏إيران دعماً عسكرياً واستخبارياً متواصلاً لميليشيا الحوثي، أسهم في تعزيز قدراتها على ‏استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، عبر توفير التدريب ‏والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف.‏