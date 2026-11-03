الرئيس المصري يبحث مع ملك البحرين جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان نشر على موقع الرئاسة المصرية، أن الجانبين أكدا خلال مباحثاتهما الهاتفية ضرورة خفض التوتر الإقليمي الراهن، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية وتجنب التصعيد، بما يحول دون التأثير على استقرار المنطقة.



من جهته جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار البحرين، وسائر الدول الخليجية، مؤكدًا أن أمن الدول العربية جزء من الأمن القومي المصري.



بدوره شدد ملك البحرين على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، ما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.



كما جرى خلال مباحثاتهما الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي القائم بين مصر والبحرين من أجل دعم مساعي الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.



وكان الرئيس المصري وملك البحرين بحثا خلال لقاء جمعهما في السابع من آب الماضي في مدينة العلمين الجديدة بمصر التطورات الإقليمية، ولا سيما الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين.