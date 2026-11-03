سيول مفاجئة تجتاح جنوب غرب الولايات المتحدة وتُجلي مئات السكان من مناطقهم

واشنطن-سانا

اجتاحت سيول مفاجئة مناطق واسعة في جنوب غرب الولايات المتحدة بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، تسببت في أضرار واسعة للمنازل والبنية التحتية وإجلاء مئات السكان من مناطقهم.



وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن ولاية فلوريدا أعلنت حالة الطوارئ في 7 مقاطعات، بسبب الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.



وفي ولاية كولورادو جرفت المياه سيارات ومنازل متنقلة ومباني سكنية، بينما اضطر سكان مناطق في ولاية أريزونا إلى اللجوء إلى أماكن آمنة مع ارتفاع منسوب المياه.



ونفذت فرق الإنقاذ عشرات عمليات الإغاثة، بينها عمليات إجلاء جوية بالمروحيات، كما تأثرت عدة مناطق في إقليم “فور كورنرز” الذي يضم أجزاء من ولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا، حيث شارك مئات المتطوعين في إزالة الطين والركام من الشوارع والمنازل المتضررة بعد انحسار المياه تدريجياً.



وتشهد ولايات جنوب غرب الولايات المتحدة بين الحين والآخر فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة وعواصف رعدية، وخاصة في المناطق الجبلية والصحراوية.



وتعد هذه الظاهرة من أكثر الكوارث الطبيعية خطورة في المنطقة، بسبب سرعتها وقدرتها على إغراق الطرق والمنازل خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدفع السلطات إلى إصدار تحذيرات متكررة للسكان واتخاذ إجراءات إجلاء احترازية.