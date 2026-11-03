الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

مكالة هاتفية موقع وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
وزير الدفاع السعودي يبحث هاتفياً مع ‏وزير الدفاع الوطني الروماني مستجدات الأوضاع بالمنطقة-الرياض-3-11-2026-سانا

الرياض-سانا‏

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز هاتفياً اليوم الثلاثاء مع ‏وزير الدفاع الوطني الروماني ستيفان رادو أوبريا مستجدات الأوضاع بالمنطقة ‏وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.‏
‏ ‏
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا أيضاً التعاون القائم بين البلدين ‏الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.‏
‏ ‏
وكان وزير الدفاع السعودي بحث نهاية الشهر الماضي خلال اتصالات هاتفية ‏منفصلة أجراها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، ووزراء ‏الدفاع في ألمانيا وإسبانيا وكندا، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية.‏

الإمارات الأولى خليجياً والـ 22 عالمياً في جاهزية التنقل الكهربائي
حرائق غابات غرب كندا تدمر نحو 230 منزلاً في أحد مجتمعات السكان الأصليين
الطريق إلى بروكسل… الدول المرشحة لعضوية الاتحاد تسرّع إصلاحاتها التقنية
الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا يحذر من تصاعد الهجمات المعادية ضد المسلمين
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن القوات الإريترية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار