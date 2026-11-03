وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا
بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز هاتفياً اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الوطني الروماني ستيفان رادو أوبريا مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا أيضاً التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
وكان وزير الدفاع السعودي بحث نهاية الشهر الماضي خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، ووزراء الدفاع في ألمانيا وإسبانيا وكندا، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية.