وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا‏

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز هاتفياً اليوم الثلاثاء مع ‏وزير الدفاع الوطني الروماني ستيفان رادو أوبريا مستجدات الأوضاع بالمنطقة ‏وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا أيضاً التعاون القائم بين البلدين ‏الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.‏

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وكان وزير الدفاع السعودي بحث نهاية الشهر الماضي خلال اتصالات هاتفية ‏منفصلة أجراها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، ووزراء ‏الدفاع في ألمانيا وإسبانيا وكندا، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية.‏